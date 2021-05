Intiassa yli 400 000 koronatartuntaa vuorokaudessa – Intian koronakriisissä pahin on vielä edessä, uskoo Suomen suurlähettiläs

Intiassa on rekisteröity yli 400 000 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana. Missään muussa maassa ei ole rekisteröity näin paljon tartuntoja vuorokaudessa koko pandemian aikana.

Koronaviruksen seurauksena kuoli vuorokauden aikana yli 3 500 ihmistä. Asiantuntijoiden mukaan todelliset luvut ovat paljon tätä suuremmat, koska testaaminen on riittämätöntä eikä kuolemansyytä rekisteröidä kovin tarkasti.

Intian koronakriisi pahenee päivä päivältä, eikä tautihuippua ole edes vielä saavutettu, sanoo Suomen Intian-suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde.

– Kaikkien skenaarioiden mukaan tämä tulee kasvamaan huomattavasti eikä tartuntahuippua ole vielä läheskään saavutettu. Tosin Intiahan on valtavan suuri maa, jossa tilanne vaihtelee paljon osavaltioittain, Koukku-Ronde kertoi STT:lle puhelimitse Delhistä.

Lohduton todellisuus tulee esiin jatkuvasti niin sosiaalisesta kuin perinteisestä mediasta.

– On surullista katsoa kuvia koronaan sairastuneista, jotka kuolevat esimerkiksi sairaalan ulkopuolella ambulansseihin odottaessaan, että pääsisivät hoitoon.

– Twitterissä ja muussa sosiaalisessa mediassa on jatkuvasti paljon pyyntöjä, joissa haetaan apua ja ennen kaikkea happea lähisukulaisille ja ystäville, suurlähettiläs jatkaa.

Joillekin koronakriisi on tuonut myös ansiomahdollisuuksia. Koukku-Ronde kertoo, että esimerkiksi yksityiset ambulanssipalvelut kukoistavat.

Rokottaminen etenee hitaasti

Intian rokotusohjelma on edennyt verkkaisesti. Maan hallinto tavoitteli sitä, että riskiryhmät saataisiin rokotettua heinäkuuhun mennessä, mutta tämäkin tavoite on osoittautumassa liian kunnianhimoiseksi. Uutistoimisto AFP:n mukaan koronarokotteen ensimmäisen piikin on saanut vasta runsaat 11 prosenttia Intian 1,3 miljardista asukkaasta.

– Intian rokotevalmistajat eivät kerta kaikkiaan ole pystyneet tuottamaan rokotteita siihen tahtiin kuin niitä tarvitaan. Juuri tänään alkoi uusi rokotusvaihe, jossa olisi mahdollisuus rokottaa jo yli 18-vuotiaita. Katsoin jonkun median jutusta, että oikeastaan vain kuudessa osavaltiossa, ja niissäkin vain hyvin keskitetysti, pystytään ohjelmaa laajentamaan.

Suomalaisia Intiassa on matkustusilmoituksien mukaan tällä hetkellä runsaat 110. Koukku-Ronden mukaan valtaosa on sellaisia, jotka asuvat verrattain pysyvästi Intiassa.

– Suomeen paluusta ei juuri ole tullut kyselyjä. Meillähän oli viime vuonna kolme kotiutuslentoa Intiasta. Silloin oli paljon täällä asuvia, jotka halusivat palata Suomeen, mutta nyt tältä osin ei juurikaan ole tullut kyselyjä, Koukku-Ronde tietää.

Sairaalapalossa kuoli ainakin 18

Intian yönsynkkää koronakriisiä pahensi niin ikään tieto jälleen uudesta sairaalapalosta, jossa kuoli ainakin 16 koronapotilasta ja kaksi sairaanhoitajaa. Tuli pääsi valloilleen sairaalassa Bharuchissa Intian länsiosassa lauantain vastaisena yönä.

Edellinen sairaalapalo, jossa siinäkin kuoli toistakymmentä koronapotilasta, sattui Mumbaissa vain runsas viikko sitten.