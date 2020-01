Iran iski ohjuksilla amerikkalaissotilaiden tukikohtiin Irakissa – uhreista ei ole vielä tarkkaa tietoa

Iranin hallitus on ilmoittanut tehneensä kostoiskut sotilaskomentaja Qassim Suleimanin kuolemasta. Ballistisilla ohjuksilla tehdyt isku kohdistuivat amerikkalaiskohteisiin Irakissa. Lisäksi ukrainalainen matkustajakone on pudonnut varhain aamulla noustuaan Teheranin lentokentältä. Suurin osa noin matkustajasta on kuollut. Iranilaisen uutistoimiston mukaan kyse oli teknisestä viasta.

Iran on iskenyt ainakin kahteen kohteeseen Erbilissä ja Al Asadissa, kertoo Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon. Amerikkalaisten mukaan kuolonuhreista ei ole tietoa.

– Olemme tietoisia raportoiduista hyökkäyksistä Yhdysvaltojen toimipaikkoihin Irakissa. Presidentti on saanut tiedot ja seuraa tilannetta tarkasti sekä konsultoi kansallisen turvallisuuden tiiminsä kanssa, Valkoisen talon tiedottaja Stephanie Grisham sanoi lausunnossaan.

Iranin hallituksen tiedottaja sanoo Twitterissä, että Iran ei tavoittele sotaa mutta antaa murskaavan vastauksen mihin tahansa aggressioon. Uutistoimisto Reutersin mukaan Iranin korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein toimiston virkailija on sanonut iskujen olleen heikoin esillä olleista operaatioista.

Iranin vallankumouskaarti sanoi, että hyökkäys oli vastaisku Quds-sotilasorganisaation komentajan Qassim Suleimanin kuolemasta viime perjantaina. Yhdysvallat surmasi Suleimanin ja tämän seurueenseen kuuluneita henkilöitä ilmaiskulla Bagdadin lentokentällä.

Toinen iskun kohteiksi joutuneista tukikohdista sijaitsee Erbilissä, jossa on myös suomalaisia sotilaskouluttajia kurditaistelijoiden koulutusoperaation takia. Ulkoministeriö on vahvistanut Helsingin Sanomille, että suomalaisjoukot ovat turvassa.

Iskua tiedettiin odottaa

Iranin kostoiskua on osattu odottaa. Maalla on isot asevoimat, noin puoli miljoonaa aktiivista sotilasta. Näihin lukeutuu 350 000 tavallisen armeijan sotilasta sekä 150 000 islamilaisen vallankumouskaartin sotilasta. Tämän lisäksi vallankumouskaartin merivoimissa on noin 20 000 sotilasta. Iranilla on lisäksi noin 350 000–400 000 hengen suuruinen reservi. Suleimanin johtamat Quds-joukot ovat osa vallankumouskaartia.

Qudsin tehtäväksi on luokiteltu Iranin vaikutusvallan kasvattaminen ja Iran käyttää sitä esimerkiksi liittolaistensa joukkojen kouluttamiseen. Joukkojen käytössä oleva keinovalikoima on hyvin laaja ja kattaa koko skaalan kumouksellisesta toiminnasta salamurhiin ja terrori-iskuihin.

Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen arvioi Lännen Median jutussa keskiviikkona, että mahdollista sotaan käydään lähinnä ilmasta käsin. Hyökkääminen Iranin alueelle maavoimilla olisi Yhdysvalloille riski.

Iranista vaikean paikan hyökkääjälle tekevät maan vaihtelevat pinnanmuodot. Irania ja Irakia erottaa lisäksi se, että Iranissa on rakennettu sotilaallista infrastruktuuria vuosien ajan.

Iran on kehittänyt omaa sotakalustoa ja sillä on esimerkiksi pitkällä oleva miehittämättömien ilma-alusten ohjelma.

