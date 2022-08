IS: Hämeenlinna lähestyi koululaisten vanhempia eriskummallisella Wilma-viestillä

Hämeenlinnan opetushallinto on lähestynyt kahdeksannella luokalla kouluaan jatkavien vanhempia hämmentävällä viestillä oppilashallintojärjestelmä Wilmassa. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat .

Viestissä kerrotaan, että Hämeenlinnassa on otettu käyttöön yhtenäinen käytäntö luokkien nimeämistä koskien.

– Tämä uudistus saattaa näkyä oppilaan ja huoltajan Wilmassa aiemmasta poikkeavana luokan nimenä. Esimerkkinä: Jos viime vuotinen luokan nimi on ollut 1a, saattaa tänä vuonna nimi olla 1b-muodon sijaan muodossa a1. Jos luokkatunnus on ollut edellisenä vuonna 1ga, on luokkatunnus oppilaan siirryttyä toiselle luokalle 2ga-tunnuksen sijaan h-a2, 5e-luokka saattaa olla muuttunut 5h-luokaksi ja niin edelleen, viestissä lukee Nina Ranimaan Twitteriin jakaman kuvankaappauksen mukaan.

– En selvinnyt lukuvuoden ensimmäisestä Wilma-viestistä. Hyvä alku, Ranimaa kirjoitti itse.

Hän kertoo IS:lle, että viesti ei tullut kahdeksasluokkalaisen tyttärensä koulun opettajalta vaan hallintopuolelta.

– Se oli tosi hauska. Tyttäreni meni 8A-luokalle. Tai ehkä A-H8- tai 8G-luokalle. Tässä ei ollut logiikkaa, että mikähän luokka se on, mutta kai se kerrotaan myöhemmin, Ranimaa taivastele.

Viestin laati Hämeenlinnan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan Risto Kolmonen, sanojensa mukaan työpäivänsä päätteeksi.

– Ehkä siinä oli hieman huonolaatuista viestintää. Eilen lähetimme tätä korjaavan viestin, Kolmonen kertoo IS:lle.

Wilmasta pitäisi hänen mukaansa nyt löytyä ajantasainen tieto siitä, millä luokalla kukin on.

Alkuperäinen viesti liittyi kaupungin merkintätapojen uudistukseen.