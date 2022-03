Isisiin liitetty nainen tuomittiin vakavasta sotarikoksesta Ruotsissa

Tukholman käräjäoikeus on tuominnut terroristijärjestö Isisiin liitetyn 49-vuotiaan naisen vakavasta sotarikoksesta. Naisen katsotaan osallistuneen alaikäisen käyttämiseen lapsisotilaana. Tuomitun naisen poika värvättiin lapsisotilaaksi terroristijärjestö Isisin riveihin ja tämä kuoli Syyriassa ollessaan 16-vuotias. Nainen tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankeuteen. Hän on ollut vangittuna syyskuusta lähtien ja kiistänyt toistuvasti syyllistyneensä rikokseen. Sotarikosten syytteeseenpano lapsisotilaiden käytöstä on ollut ensimmäinen laatuaan...

