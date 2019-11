Iso maastopalo riehuu Pantanalin kosteikkoalueella Brasiliassa

Pantanalin kosteikkoalueella Brasiliassa riehuu 50 kilometriä pitkä maastopalo.

Mato Grosso do Sulin osavaltion kuvernöörin toimistosta kerrotaan BBC:n mukaan, että tulipalo on ”isompi kuin mikään aiempi” maastopalo alueella. He kuvaavat tilannetta ”kriittiseksi”. Alueella on myös heikko näkyvyys.

Pantanal on maailman suurimpia kosteikkoalueita, ja se on luonnon monimuotoisuudeltaan maailman rikkaimpia. Se sijaitsee Brasilian lounaisosassa, ja se ulottuu osin Paraguayn ja Bolivian puolelle.

Viikko sitten alkaneissa tulipaloissa on tuhoutunut jo noin 50 000 hehtaaria kasvillisuutta. Tulipalot etenevät alueella nopeasti kuumuuden ja kovien tuulten takia. Palomiehet ovat yrittäneet sammuttaa paloja muun muassa lentokoneiden avulla.

Tulipalojen takia kuvernööri on määrännyt, ettei alueella saa raivata maata polttamalla 30 päivän aikana.

Pantanalla on ollut tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä yli 8 000 maastopaloa. Se on yli 450 prosenttia enemmän kuin alueella viime vuonna samana aikana. Brasiliassa on ollut tänä vuonna virallisten tilastojen mukaan yli 167 000 metsäpaloa.

Pantanalin kosteikkoalueen koko vaihtelee vuodenajan mukaan 140 000 ja 210 000 neliökilometrin välillä. Kosteikolla elää arviolta kuusisataa lintulajia, satoja kalalajeja ja tuhansia erilaisia perhosia.

Seudulla oleva suojelualue valittiin vuonna 2000 Unescon maailmanperintökohteeksi.