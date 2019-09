Isokyrö on Suomen autoistunein kunta, jossa ajetaan yli 10 vuotta vanhoilla autoilla – Helsingissä autotiheys on pienin

Isokyrön kunta on kuva auto-Suomesta. Siellä on henkilöautoja asukasta kohti eniten Suomen kunnista, tuhatta asukasta kohti 718 liikenteessä kurvailevaa, varsin iäkästä henkilöautoa, kertovat Traficomin tilastot.

Isossakyrössä asuvien autot eivät ole uusia hybridejä tai muilla vaihtoehtoisilla käyttövoimilla liikkuvia henkilöautoja. Ne ovat vanhoja, jopa yli 10 vuotta vanhoja. Vuosimallin perusteella lukumääräisesti eniten on vuonna 2005 käyttöönotettuja bensiinikäyttöisiä autoja. Myös samaa ikäluokkaa olevilla dieseleillä ajetaan Isossakyrössä edelleen paljon.

Etelä-Pohjanmaa on muutoinkin Suomen autoistunein maakunta. Sitä se oli 10 vuotta sitten, ja on Traficomin ja Tilastokeskuksen tilastojen mukaan edelleen.

Etelä-Pohjanmaalla tuhatta asukasta kohti on 583 liikennekäytössä olevaa henkilöautoa. Autotiheys on kasvanut kuitenkin eniten Lapin, Kainuun ja Etelä-Savon maakunnissa, joissa kasvuprosentit kymmenvuotiskaudella ovat yli 10 prosenttia.

Traficomin tilastoista näkyy, miten sekä autotiheys että autokanta erilaistuvat eri puolilla Suomea.

Helsingissä ja Uudellamaalla autotiheys kasvaa vähiten. Uudellamaalla kasvu on kymmenvuotiskaudella 2008–2018 vain prosentin luokkaa. Siellä on myös pienin autotiheys: asukaslukuun suhteutettuna 425 henkilöautoa tuhatta asukasta kohti.

Uudellamaalla myös ajetaan uusimmilla autoilla. Hybridejä ja sähköautoja on siellä eniten: vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus henkilöautokannasta on 1,7 prosenttia.

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tarkoitetaan tässä tilastoinnissa täyssähköautoja, ladattavia hybridejä sekä kaasu- ja flexfuel-autoja.

Vähiten näitä on autokannasta laskettuna Kainuussa, missä muiden kuin bensiini- ja dieselautojen osuus autokannasta on vain 0,2 prosenttia.

– Ilmastotavoitteiden kannalta on hienoa, että vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien henkilöautojen määrä on kasvanut. Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää lisäämällä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä, vähentämällä liikennesuoritetta, siirtymällä liikennevälineiden käyttövoimissa yhä enemmän vaihtoehtoisiin käyttövoimiin ja tankkaamalla dieselautoon uusiutuvaa dieseliä, sanoo johtava asiantuntija Outi Ampuja Traficomin tiedotteessa.

Autotiheys alhaisin

Autotiheydessä on isot erot maakuntien välillä.

Tiheimmillään autokanta on Etelä-Pohjanmaalla, jossa on 582 henkilöautoa 1000 asukasta kohti.

Paljon autoja on myös Satakunnassa (565/1000as.), Pohjanmaalla (554), Kanta-Hämeessä (547), sekä Keski-Pohjanmaalla (531) ja Kainuussa (531).

Vähiten autoistuneita maakuntia Uudenmaan (425/1000 as.) ohella ovat Pohjois- Pohjanmaa (478), Pirkanmaa (485) ja Päijät-Häme (500).

Myös kuntien välillä autotiheydessä on suuria eroja. Vähiten henkilöautoja suhteutettuna asukaslukuun on suurissa kaupungeissa: Helsingissä, Tampereella, Turussa, Espoossa ja Oulussa. Kun Isossakyrössä on 718 autoa tuhatta asukasta kohti, Helsingissä vastaava luku on 329.