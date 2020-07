Isot ravintolaketjut kommentoivat rajoitusten purkua: "Tilanne yökerhoissa on yhä hieman ongelmallinen" – Viime yönä kuultiin jo riemunkiljahduksia

Suurin osa yökerhoista ei pysty edelleenkään ottamaan sisään normaalia määrää asiakkaita, koska kaikilla pitää yhä olla oma istumapaikka.

– Kyllä se rajoittaa toimintaa vielä aika paljon, eli ravintolaa ei saa ottaa täyteen, yökerhoja pyörittävän Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio kommentoi uusinta koronarajoitusten purkua.

Samaa mieltä on ravintolakonserni NoHo Partnersin liiketoimintajohtaja Benjamin Gripenberg.

– Yökerhoon ei lähtökohtaisesti mennä istumaan, kun siellä halutaan liikkua ja tanssia. Tilanne on niissä edelleen hieman ongelmallinen.

Gripenbergin mukaan joissakin yökerhoissa onkin lisätty tuolien määrää. Yökerhoja kun ei edes ole suunniteltu niin, että niissä olisi istumapaikka kaikille.

Maanantaina Suomen ravintoloissa, kahviloissa ja yökerhoissa otettiin jälleen yksi askel kohti koronan jälkeistä normaalia, kun aukiolo- ja anniskeluaikoja sekä asiakasmääriä koskevat rajoitukset päättyivät.

Ravintola-alalla on jäljellä enää kaksi valtioneuvoston asettamaa rajoitusta. Ensimmäinen on se, että kaikilla asiakkailla pitää edelleen olla oma istumapaikka.

Toinen on se, että ravintoloiden on jatkossakin annettava asiakkailleen toimintaohjeet tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista.

”Saimme siis lisää myyntiaikaa”

Night People Groupin kaikki yökerhot ovat olleet avoinna juhannuksen jälkeisestä maanantaista lähtien. Jotkut aukaisivat ovensa jo kesäkuun alussa.

Yrityksellä on 20 yökerhoa eri puolilla maata, muun muassa Seinäjoella, Kajaanissa, Helsingissä, Kuopiossa ja Lahdessa.

Yökerhoissa anniskelun on loputtava nyt normaalisti eli kello neljältä, ja ravintolan on oltava tyhjänä viideltä.

– Saimme siis lisää myyntiaikaa. Uskon, että järjestyshäiriöiden määrä kaupunkien kaduilla tämän myötä vähenee, Antti Raunio viittaa alkukesään.

Aiemmin kesällä anniskelu oli sallittu ainoastaan yhteen asti, ja kahden aikaan piti ravintolan sulkeutua. Maanantaina palattiin takaisin normaaliaikoihin.

Valtioneuvoston mukaan asiakkailla on oltava mahdollisuudet pestä kädet, ja liikkeen tilat ja pinnat on pidettävä puhtaina. Lisäksi ravintola vastaa siitä, että riittävä etäisyys asiakkaiden välillä säilyy. Hygieniasuunnitelmat on oltava asiakkaiden nähtävillä.

Night People Groupin yökerhoissa näihin on Raunion mukaan panostettu.

– Niistä todella myös puhutaan paljon, hän vahvistaa.

”Merkittävimmät rajoitukset ovat poissa”

Rajuimmat rajoitustoimenpiteet poistuivat ravintola-alalta nyt maanantaina, Benjamin Gripenberg huomauttaa.

– Muutamassa meidän paikassamme tieto otettiin maanantaita vasten yöllä ilolla vastaan. Oli kuulunut riemunkiljahduksia, kun ravintola olikin ilmoittanut jatkoajasta.

Gripenberg on tyytyväinen, kun ravintolat pääsevät työllistämään lisää ihmisiä, jotka ovat olleet lomautettuina. Lisäksi ilonaihe on, kun ruokaravintoloissa saadaan myydä enemmän ja asiakaspaikkarajoitukset poistuvat.

NoHolla on 250 ravintolayksikköä ympäri Suomea ja Norjassa sekä Tanskassa.

– Merkittävimmät rajoitukset ovat poissa, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi kommentoi ravintoloiden tilannetta.

Lapin mukaan erityisesti yökerhotoiminnalle koronakriisi on ollut hankala. Toiminnan luonne kun on, että vieraat ihmiset ovat lähekkäin.

– Nyt ravintoloilla on suuri vastuu hoitaa asia. Korostan, että vastuu on myös asiakkailla, ei yksin yrityksillä.