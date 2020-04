Isot teollisuusyritykset varmistamaan maskiostoja Kiinasta – "Tarjoamme pitkäaikaisen kokemuksen ja osto-osaamisen"

Terveydenhuollon maskien ja suojavälineiden hankkimiseen Kiinasta on luvassa poikkeuksellista tukea yrityselämästä. Kiinassa pitkään toimineet suuret suomalaiset teollisuusyritykset ovat päättäneet auttaa Huoltovarmuuskeskusta tärkeissä terveydenhuollon ostoissa Kiinasta.

Isoon yhteishankkeeseen on lähdössä mukaan suurimpia suomalaisia Kiina-toimijoita teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja metsäteollisuuden aloilta.

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa vahvistaa asian Lännen Medialle.

– Presidentti Sauli Niinistön aktiivisuus talkoohengen luojana on rohkaissut lukuisia suomalaisia toimijoita pohtimaan, miten voisi olla avuksi, Siilasmaa sanoo.

Niinistö kävi tiistaina puhelinkeskustelun Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Kiinan keskuskauppakamari EU:ssa tviittasi jatkoksi, että Xi on luvannut auttaa Suomea kovan kansainvälisen kilpailun kohteena olevissa hankinnoissa. Kiinassa presidentin sana ohjaa etenkin valtionyhtiöiden toimintaa.

Suomalaisyrityksillä on tärkeä tuki takanaan, kun kisataan, kuka ja mistä maasta tuotantokapasiteetin saa käyttönsä.

– Yritykset ovat vain kehikkoja, joiden sisällä ihmiset toimivat, ja ihmisillä on halu auttaa toisiaan. En koe elinkeinoelämän yhteishankkeen olevan poikkeuksellista. Vain tilanne on poikkeuksellinen, Siilasmaa sanoo.

Ryhmä haluaa välttää tilannetta, jossa tuhat suomalaista tarjoaisi apuaan Huoltovarmuuskeskukselle, eikä siellä ole resurssia kanavoida auttamishalua. Yritysten perustama työrukkanen voi varmistaa, ettei kaksi toimijaa ole yhteyksissä samaan toimittajaan tai että toimitusten laatu tulee sertifioitua kerralla.

Osto-osaaminen isänmaan käyttöön

Esimerkiksi Nokialla on osto-organisaatio, josta voidaan Siilasmaan mukaan hyvin pandemia-oloissa irrottaa vaikka viiden ihmisen tiimi ja hyödyntää heidän osto-osaamistaan ja Kiinan-tuntemustaan Suomen hyväksi.

Suuryritysten hanke on vasta alkumetreillä, mutta idean toteuttaminen on jo käynnistetty Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n kauppapolitiikan johtajan Hanna Laurénin koordinoimana.

– Nämä yritykset eivät ole vaihtaneet toimialaa, vaan ne tarjoavat siitä hankkimansa osaamisen tukemaan Huoltovarmuuskeskuksen Kiina-hankintoja. Tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että Kiinan haastavissa oloissa ei luotettaisi väärään hevoseen, Laurén sanoo.

Moni mukaan lähtevistä yrityksistä ei vielä halua nimeään julkisuuteen. Kyse on kuitenkin maan suurimmista Kiinassa toimivista yhtiöistä.

Nokian lisäksi mukana on ainakin Afry Oy eli entinen Pöyry Finland. Yritys on yksi vapaaehtoisista, jotka tarjoavat osaamistaan pro bono eli maksutta käyttöön suojavarusteiden hankinnassa.

Nopeasti julkinen talous tasapainoon

Siilasmaan mukaan mukaan lähtevät yritykset haluavat tehdä yhteiskunnallista taksvärkkiä, mutta varsinaisena päätavoitteena kaikilla on nopeuttaa Suomen toipumista koronakriisistä.

– Tavoite on, että tilanne paranee ja rajoitukset voidaan mahdollisimman nopeasti purkaa. Silloin saadaan julkisen sektorin rahoitustasapainon heikkeneminen minimoitua. Toipuminen BKT:n niiauksesta kestää joka tapauksessa kauan, Siilasmaa sanoo.

Siksi yritykset haluavat, että Suomi kykenee hankkimaan kokoaan suuremman osan Kiinassa tuotetuista välttämättömistä tarpeista. Onnistuessaan hanke voi Siilasmaan arvion mukaan tuoda ”kymmeniä miljoonia maskeja ja muitakin suojavälineitä, jos niistä on pulaa”.

Niinistö: ”Olen vaikuttunut hankkeesta”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuvaa Lännen Median haastattelussa Kiinan Suomelle tarjoamaa apua luonteeltaan ennen muuta kaupankäynniksi, joka on varsin markkinajohtoista. Kauppaa ei käy Kiinan valtio sinänsä, vaan kiinalaiset yritykset.

– Kiinan presidentin lausumalla on toivottavasti se merkitys, että suomalaiset hankkijat sitten ovat vähintään tasa-arvoisessa asemassa, kun pyrkivät kriittisiä hengityksensuojaimia, eriasteisia ja eri vaatimustasoisia, saamaan, Niinistö sanoo.

Kiina on tavaranvalmistuksen supervalta maailmassa. Ostajamaille pahin pullonkaula on hengityslaitteissa sekä maskien ja hengityssuojien saamisessa.

Niinistö kertoo keskustelleensa suurten teollisuuslaitosten edustajien kanssa Kiina-hankkeesta.

– Olen kovasti vaikuttunut siitä, kuinka tuollainen henki on herännyt juuri elinkeinoelämän keskuudessa. He tekevät varmuudella kaikkensa ja edesauttavat – nimenomaan tässä on kyse edesauttamisesta – jatkossa Huoltovarmuuskeskusta.