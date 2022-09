ISW: Putin haukkui Venäjän armeijaa ja ylisti separatistialueiden joukkoja

Amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi maanantaisessa raportissaan , että Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmaissut tyytymättömyytensä Venäjän asevoimien suoriutumiseen Ukrainassa.

Putin puhui Petropavlovsk-Kamtšatskin kaupungissa Venäjän kaukoidässä.

Putin ylisti itsejulistautuneiden Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen puolisotilaallisia joukkoja, todennäköisesti edistääkseen kyseisten joukkojen rekrytointia ja kääntääkseen venäläisten katseet pois Etelä-Ukrainasta, jossa Ukrainan asevoimien vastahyökkäys on parhaillaan käynnissä.

Hän sanoi kansantasavaltojen ensimmäisen ja toisen armeijajoukon sotilaiden taistelleen venäläisiä ammattisotilaita paremmin Ukrainan Donbasissa.

ISW:n mukaan Venäjän asevoimat ovat nojanneet yhä enemmän Donetskin ja Luhanskin joukkoihin, ja niiden merkitystä todennäköisesti korostetaan yhä enemmän Venäjän retoriikassa. Samalla Putin todennäköisesti pyrkii korostamaan kertomustaan, jonka mukaan Venäjä hyökkäsi Ukrainaan suojellakseen Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltoja.

Putin tunnusti separatistialueiden itsenäisyyden 21. helmikuuta pitämässään, lähes tunnin mittaisessa televisiopuheessa. Kolme päivää myöhemmin Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.