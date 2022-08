ISW: Tiedot venäläiskenraalin ydinvoimalauhkauksesta todennäköisesti valheellisia – "Vie huomion pois todellisista riskeistä"

Läntiset ja ukrainalaiset mediat levittivät todennäköisesti valheellista tietoa venäläiskenraalista, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Myös Uutissuomalainen uutisoi maanantaina, että kenraalin väitettiin uhanneen tuhota Venäjän miehittämän Zaporizhzhjan ydinvoimala, jos Venäjä ei pystyisi pitämään voimalaa itsellään.

Useat julkaisut jakoivat kuvakaappauksen venäläisestä sosiaalisesta mediasta Vkontaktesta, jossa väitettiin siteerattavan Zaporizhzhjan varuskunnan venäläistä päällikköä kenraalimajuri Valeri Vasiljevia. Hänen väitettiin sanoneen, että Venäjä oli miinoittanut ydinvoimalan ja että laitos olisi “joko Venäjän maata tai palanutta aavikkoa.”

ISW:n mukaan kuvakaappaus näytti uutisraportilta, joka oli julkaistu venäläisen Lenta Novosti Zaporizhzhja -julkaisun Vkontakte-ryhmässä. Julkaisu itse väitti, että kuvakaappaus oli väärennetyltä ryhmältä, ja kielsi raportin kirjoittamisen.

Venäjän puolustusministeriö tuomitsi raportin ja kuvakaappauksen “väärennöksiksi” ja väitti, että Vasiljev oli Uzbekistanissa silloin, kun hänen kerrottiin antaneen lausunnon Zaporizhzhjan joukoille.

Joka tapauksessa raportointi on ISW:n mukaan epäluotettavaa. Se on epäsuoraa, eikä se väitä lainaavansa virallista lausuntoa tai lausuntoa, joka on annettu millään virallisella Venäjän uutisten tai hallituksen verkkosivustolla.

Todennäköisesti virheellinen raportointi vie ajatushautomon mukaan huomion pois Venäjän ydinvoimalan militarisoinnin erittäin todellisista riskeistä. Ne voivat sisältää laitoksen miinoittamisen ja sisältävät lähes varmasti aseiden vaarallisen varastoinnin ydinreaktorien ja ydinjätevarastojen lähellä.

ISW arvioi, että Venäjän joukot todennäköisesti hyödyntävät ydinkatastrofin uhkaa heikentääkseen lännen tahtoa tarjota sotilaallista tukea Ukrainan vastahyökkäykselle.