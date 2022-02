Itä-Ukrainan "kansantasavalloissa" asuu noin kolme miljoonaa ihmistä

Itä-Ukrainassa sijaitsevalla Donbassin alueella on taisteltu jo liki kahdeksan vuotta. Donbassissa sijaitsevien Donetskin ja Luhanskin separatistialueiden ja Ukrainan välisessä sodassa on kuollut yli 14 000 ihmistä. Venäjä-mieliset separatistit järjestivät Donetskin ja Luhanskin alueilla vuonna 2014 “kansanäänestykset”, joiden jälkeen alueille julistettiin niin sanotut kansantasavallat. Venäjä on nyt ainoana valtiona tunnustanut nämä “kansantasavallat”. Niissä asuu yhteensä noin...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja