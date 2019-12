Itä-Ukrainan rauhasta neuvotellaan tänään ja ukrainalaiset pelkäävät presidenttinsä tekevän liikaa myönnytyksiä – "En voi ymmärtää, onko hän petturi vai ainoastaan amatööri"

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on määrä tavata Venäjän presidentti Vladimir Putin sekä Saksan ja Ranskan johtajat Pariisissa tänään maanantaina. Tapaamisen on määrä alkaa iltapäivällä viideltä Suomen aikaa.

Kokous on ensimmäinen laatuaan kolmeen vuoteen ja siinä etsitään ratkaisua rauhan saamiseksi Venäjän tukemien separatistien valtaamille Itä-Ukrainan alueille.

Mitä lähemmäs kokous on tullut, sitä selvemmin Venäjän ja Ukrainan siihen kohdistuvien odotusten erot ovat käyneet ilmi. Zelenskyi on sanonut oman painotuksensa olevan humanitaarinen. Hän haluaa laajamittaisen vankienvaihdon.

Ukrainan ja Venäjän ensimmäinen vankienvaihto sitten vuoden 2014 tapahtui syyskuussa, mutta kumpikin osapuoli vapautti vain 35 vankia.

Zelenskyi on sanonut, että toinen prioriteetti on lisätä Itä-Ukrainan turvallisuustilannetta. Hän sanoi myös, että alueellisten vaalien mahdollisuudesta keskustellaan.

– Meille on tärkeää, että kaikki ukrainalaiset puolueet ovat edustettuina vaaleissa. Lisäksi on tärkeää, että paikalla on sekä ukrainalaisia että kansainvälisiä tarkkailijoita ja että toimittajilla on avoin ja turvallinen pääsy paikalle, Zelenskyi sanoi sunnuntaina talousmedia Forbesin mukaan.

Venäjä puolestaan on sanonut, että haluaa Ukrainan neuvottelevan suoraan kapinallistasavaltojen kanssa. Ukrainassa ne on luokiteltu terroristijärjestöiksi ja neuvottelu tarkoittaisi, että Ukraina tunnustaisi tasavallat.

Viidestä periaatteesta pidettävä kiinni

Ukrainassa tapaaminen on herättänyt suurta huolta. Tuhannet ihmiset osoittivat maanantaina mieltä Kiovassa Maidanin aukiolla. Mielenosoituksen olivat kutsuneet koolle muun muassa entisen presidentin Petro Poroshenkon ja entisen pääministerin Julia Timoshenkon puolueet.

Mielenosoittajat vaativat, että Zelenskyi pitää kiinni viidestä periaatteesta. Ukrainasta ei saa tehdä liittovaltiota, Krimin tilanteesta ei saa tehdä kompromisseja ja Ukrainan on saatava suuntautua länteen. Lisäksi kapinallisten hallitsemilla alueilla ei saa pitää vaaleja ennen kuin venäläiset joukot ovat vetäytyneet, eikä Venäjää vastaan nostettuja kansainvälisiä oikeusjuttuja saa vetää pois.

Kritiikki presidenttiä kohtaan kasvaa

Huippukokouksen lähestyminen on lisännyt Zelenskyitä kohtaan esitettyä kritiikkiä. Viime viikolla pestistään eronnut varaulkoministeri Olena Zerkal sanoi, että Zelenskyi ei valmistaudu kunnolla puheluihinsa Putinin kanssa.

– Hän soittaa tunteen mukaan. Suunnitelmaa puhelulle ei koskaan ole, Zerkal sanoo talousmedia Forbesin mukaan.

Samankaltaista kritiikki on myös Maidanin aukiolla.