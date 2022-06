Ukrainan taisteluiden keskityttyä itä-Ukrainaan sodasta käytävässä keskustelussa on korostunut tykistö. Toisaalta on kerrottu, kuinka Venäjän armeija nojautuu valtavaan tykistöönsä yrittäessään jauhaa tietään läpi Ukrainan puolustusten ja toisaalta Ukraina on jatkuvasti todennut tarvitsevansa lisää pitkän kantaman aseistusta pystyäkseen vastaamaan Venäjän tulivoimaan sekä valtaamaan menettämiään alueita takaisin. Asiantuntijat ovatkin todenneet sodankäynnin muuttuneen kahden tykistön taisteluksi, jossa pyritään...

