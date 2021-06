Italia poistaa ensi viikosta maskipakon ulkotilojen osalta

Italiassa kasvomaskien käyttäminen ulkotiloissa ei ole enää pakollista ensi viikon maanantaista lähtien, kertoo maan terveysministeriö. Italia on ollut yksi koronan pahimmin runtelemia maita Euroopassa.

Italian terveysministeri kertoo Facebookissa, että maskipakko poistuu tartuntavauhtinsa osalta valkoiseksi määritellyillä alueilla.

Valkoiseksi luokitellaan tällä hetkellä kaikki alueet maan luoteisnurkassa sijaitsevaa pientä Aostanlaaksoa lukuun ottamatta. Asiantuntijat ennustavat, että maanantaihin mennessä koko Italia luokiteltaisiin valkoiseksi.

Ilmoitus noudattaa asiantuntijapaneelin suositusta, jonka mukaan maskeja tulisi vielä pitää mukana muun muassa suuria kokoontumisia varten.

Italiassa kirjattiin maanantaina 21 koronaan liittyvää kuolemaa ja 495 uutta koronatartuntaa.

Kaikkiaan Italiassa on pandemian aikana kirjattu yli 127 000 koronakuolemaa ja vahvistettu noin 4,25 miljoonaa tartuntaa.

Noin kolmasosa rokotettu

Tähän mennessä noin 30 prosenttia kaikista 12 vuotta täyttäneistä on rokotettu. Rokotuksen on siis saanut noin 16 miljoonaa ihmistä Italian 60 miljoonasta asukkaasta. Italiassa on annettu yli 46 miljoonaa rokoteannosta.

Worldometer-tilastosivuston mukaan Italiassa on vahvistettu miljoonaa asukasta kohden yli 70 000 tartuntaa ja kirjattu noin 2 100 koronakuolemaa.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa tartuntoja on vahvistettu miljoonaa asukasta kohden yli 103 000 ja koronaan liittyviä kuolemantapauksia 1 855. Yhdysvalloissa on kirjattu pandemian aikana eniten tartuntoja ja kuolemia koko maailmassa.

Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat noin 23 000 ja hieman alle 500.