Italiaan uusia koronarajoituksia, uudet tartunnat nousseet kevään lukemia korkeammalle

Italiassa pääministeri Giuseppe Conte on julistanut maahan uusia koronarajoituksia kasvavien tartuntamäärien vuoksi.

Ravintoloiden pitää jatkossa sulkeutua puoliltaöin. Baarien tulee laittaa ovensa kiinni jo iltakuudelta, jollei niissä järjestetä pöytiintarjoilua. Myös festivaalit ja messut on peruttava.

– Emme voi tuhlata aikaa, Conte perusteli.

Hänen mukaansa tuoreet rajoitukset ovat tarpeen, jotta vältettäisiin vielä ankarammat toimet, jotka saattaisivat vaarantaa Italian talouden.

Italiassa on todettu yli 414 000 koronatartuntaa. Italialaislehti Corriere della Seran mukaan uusien tartuntojen määrä on noussut Italiassa jo korkeammalle kuin se oli keväällä ensimmäisen korona-aallon tartuntahuipun aikoihin.

Tilanne on lehden mukaan kuitenkin nyt toisenlainen. Toisin kuin ensimmäisen aallon yhteydessä, terveydenhuoltojärjestelmä ei ole vaarassa romahtaa ylikuormituksen vuoksi.

Kaikenikäisten tartunnat kasvussa Sveitsissä

Myös muualla Euroopassa koronan leviäminen on johtanut uusiin rajoituksiin. Belgiassa baarit ja ravintolat suljetaan tästä päivästä neljäksi viikoksi, puolenyön ja aamuviiden välillä on voimassa ulkonaliikkumiskielto eikä alkoholia saa myydä klo 20:n jälkeen, BBC luettelee.

Sveitsissä puolestaan tulee voimaan maskipakko julkisissa sisätiloissa. Myös yli 15 ihmisen kokoontumiset kielletään.

Sveitsin koronatartuntojen määrä on viikossa tuplaantunut.

– Tartuntojen määrän jyrkkä nousu on huolestuttavaa. Se koskee kaikkia ikäryhmiä, viranomaiset kommentoivat lausunnossaan.

Ranskassa otettiin viikonvaihteessa käyttöön laajoja, suurkaupunkeja koskevia ulkonaliikkumiskieltoja. Yölliset ulkonaliikkumiskiellot tulivat voimaan Pariisissa ja muissa suurissa kaupungeissa.

Ulkonaliikkumiskiellon piirissä on noin 20 miljoonaa ihmistä eli noin 30 prosenttia Ranskan väestöstä. Liikkumisrajoitus on voimassa iltayhdeksästä aamukuuteen. Rajoitusten on tarkoitus olla voimassa ainakin kuukauden ajan.