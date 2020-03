Italian maanteillä on käynnissä koronasota – maa on ottanut mallia sotilastaktiikoista, ja tiesulkuja kiertävä voi löytää itsensä vankilasta

Tiheästi asutun Italian tieverkko on Suomeen verrattuna valtava ja sokkeloinen. Siinä missä Suomi on eristänyt Uudenmaan muusta maasta, Italiassa on eristetty useita epidemiakeskuksia. Tiesulkujen kiertäjää voivat odottaa ankarat rangaistukset, kirjoittaa Lännen Median avustaja Mia Kristina Pajujen Roomasta.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tavoin Italia puhuu nyt näkymättömästä sodasta. Koronavirusta vastaan taistellaan sodankäynnin taktiikoilla, jotka ovat italialaisille tuttuja maan sisäisen terrorismin ajalta, lyijyn vuosilta, sekä 2000-luvun terrorismiuhkien torjunnasta ja NATO-operaatioista.

Alueiden eristäminen on ratkaiseva osa taktiikkaa: samaan aikaan on estettävä poistuminen pahimmilta epidemia-alueilta ja suojeltava Etelä-Italiaa tarkastamalla sinne saapuvia.

Etelä-Italiassa koronatartuntoja on yhä huomattavasti pohjoista vähemmän, mutta sen terveydenhuoltojärjestelmä on kaukana Pohjois-Italian tasosta. Ennen koronakriisiä yleistä oli maan sisäinen terveysturismi – esimerkiksi syöpähoitoihin matkustettiin pohjoiseen. Etelän terveydenhuoltojärjestelmälle pohjoisen koronatartuntaluvut olisivat katastrofi.

Kansalaisten liikkumista paikkakuntien välillä valvotaan kulkulupatarkastuksilla muun muassa rautatieasemilla ja moottoriteiden tiesuluilla.

Normaalissa arjessa maksullisille moottoriteille ajetaan puomiporteista. Maksulipun saa portilla automaatista, kuten Suomessa parkkihalleissa. Vastaavasti moottoritieltä poistutaan puomiportista, jossa maksetaan tiemaksu ajettujen kilometrien mukaan. Paljon ajavat suosivat moottoritiepassia, jolloin lippua ei tarvita. Puomiportteja on jopa kymmenen rinnakkain. Nyt ne toimivat myös tiesulkuina.

Kulkulupien tarkastus pidentää pysähtymisaikaa. Vaikka liikennettä on vähemmän, sen sujuvana pitäminen on haastavaa. Lääkäreitä ja muita kriisitilanteessa korvaamattomia työntekijöitä ei voida jättää seisomaan jonoihin.

Suomeen verrattuna tiheään asutun Italian tieverkko on valtava ja sokkeloinen. Vanhimpia teitä käytettiin jo tuhansia vuosia sitten ja niiden rinnalle on rakennettu uusia. Poliisin henkilöstö ei riitä tieverkon valvontaan. Mukana on Italian armeija. Italialaisen NATO-sotilaan mukaan edes koko armeija ei riittäisi maan tie- ja rautatieverkon sekä ilmatilan valvontaan.

Pikkuteitä voi edelleen ajaa ilman tarkastuksia. Torstaina tuttuni palasi Roomasta perheensä luo 250 kilometrin päähän Adrianmeren rannikolle. Hän näki tarkastuksia moottoriteiden puomeilla, mutta valitsi toiset tiet. Puolustusministeriön virkamiehen mukaan sulkuja yritetään lisätä.

Epidemiakeskuksia on erikseen eristetty ”punaisina alueina”. Niiden rajoilla virkavalta vartioi kaikkia kulkureittejä. Näin on eristetty esimerkiksi 3400 asukkaan kylä Vò Venetossa ja noin 40 000 asukkaan Fondi Rooman lähellä.

Lennokkeja käytetään valvonnassa koko maassa, ja Rooman yllä lentää tavallista enemmän helikoptereita.

Kyse on myös informaatiosodasta. Kun mediassa elää vaikutelma, että ”kaikki” on suljettu, ei lähdetä niin helposti etsimään aukkoja. Sakot ovat suurimmillaan tuhansia euroja ja tarjolla on myös kolme kuukautta vankilaa. Esimerkkejä annetuista rangaistuksista nostetaan uutisiin.