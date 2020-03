Italiassa ja Espanjassa herää toivo koronaviruksen talttumisesta – uusien tartuntojen määrä näyttää kääntyvän laskuun

Päivittäin todettujen koronavirustartuntojen määrän kasvu näyttäisi pysähtyneen Italiassa.

Eniten uusia tartuntoja todettiin 21. maaliskuuta, jolloin niitä todettiin 6 557 kappaletta. Tämän jälkeen päivittäiset tartuntamäärät ovat sahanneet vajaan 4 800 ja 6 200:n välillä. Eilen sunnuntaina Italiassa todettiin 5 200 uutta tartuntaa. Määrä on pienin sitten viime keskiviikon.

Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen kuoli eilen sunnuntaina Italiassa 756 ihmistä. Määrä on laskenut perjantaista, joka on tähän mennessä ollut Italian synkin koronaviruspäivä 919 kuolleella.

Kuolleisuus voi kuitenkin pysyä korkeana, vaikka tartuntojen kasvu taittuisi. Tämä johtuu siitä, että osa potilaista ehtii sairastaa pitkään ennen tautiin menehtymistä.

Yhteensä Italiassa on todettu sunnuntaihin mennessä 97 689 tartuntaa. Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on menehtynyt ainakin 10 779 ihmistä, mikä on virallisten tilastojen mukaan suurin luku koko maailmassa.

Viranomaiset uskovat yhä huipun olevan edessä

Koronavirus on iskenyt pahiten Lombardian alueelle Pohjois-Italiassa, missä kuolleita on lähes 6 400.

Lombardian kuvernööri Attilio Fontana sanoi sunnuntaina, että tartuntojen huippu voi pian olla käsillä alueella. Varaterveysministeri Pierpaulo Sileri esitti samanlaisen arvion koko Italiaa koskien.

Pohjois-Italian terveydenhuollolle uusien tartuntojen määrän lasku tuskin tuo suurta helpotusta. Tilannetta ei myöskään helpota se, että virukseen on kuollut ainakin 50 lääkäriä.

Saksan ilmavoimat on lennättänyt joitain potilaita Italiasta Saksaan saamaan hoitoa.

Tuhansia saanut sakkoja liikkumisrajoitusten rikkomisesta

Italia on paitsi Euroopan pahiten koronaviruksesta kärsinyt maa, myös ensimmäinen, joka otti käyttöön tiukkoja liikkumisen rajoituksia. Koko maa asetettiin eristyksiin 10.päivä maaliskuuta.

Italian oli määrä alkaa helpottaa rajoituksia tulevana perjantaina, mutta hallitus on sanonut, että niitä tullaan jatkamaan.

Italian urheiluministeri on jo ilmoittanut, että urheilutapahtumat kielletään maassa huhtikuun loppuun asti. Terveysministeri Roberto Speranza on vedonnut italialaisiin, jotta nämä yhä noudattaisivat liikkumisen rajoituksia viruksen leviämisen estämiseksi.

Italialaiset eivät tosin ole uskoneet lakia ja järjestystä. Maassa on viikon sisään kirjoitettu tuhansia sakkoja ihmisille, jotka liikkuvat ulkona.

Italialaislehti Corriere della Seran mukaan kymmenet poliisin pysäyttämät ihmiset ovat kärsineet flunssaoireista, mutta jatkaneet elämäänsä aivan tavallisesti, vaikka laki määrää heidät karanteeniin.

Myös espanjan luvut laskussa

Myös Espanjassa uusien tartuntojen määrä on laskenut usean päivän ajan. Maanantaina ilmoitettiin 6 398 uudesta tartunnasta. Sunnuntaina uusia tartuntoja todettiin 6 875 ja tähänastinen huippu koettiin torstaina, jolloin ilmoitettiin 8 271 uutta tartuntaa.

Maanantaina ilmoitettiin 812 kuolemantapauksesta. Se on hieman vähemmän kuin viikonloppuna. Sunnuntaina kerrottiin 821 kuolemasta, lauantaina puolestaan 844 kuolemasta.

Espanjassa on nyt todettu yhteensä 81 470 koronavirustartuntaa ja viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut 7 340 ihmistä.

yli 12 000 Espanjassa tartunnan saaneesta kuuluu terveydenhuoltohenkilöstöön.