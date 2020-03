Italiassa useat lääkärit ovat saaneet koronavirustartunnan – kuolleiden päivittäinen määrä laski maanantaina

Pohjois-Italian sairaaloissa koronavirus on levinnyt myös hoitohenkilökuntaan. Pahimmillaan viidennes sairaaloiden kaikesta henkilökunnasta on saanut tartunnan. Sairastuminen uhkaa aiheuttaa pulaa lääkäreistä ja hoitajista.

Koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrä on lievässä laskussa Italiassa. Maanantaina 601 ihmisen ilmoitettiin kuolleen Italiassa koronavirustartunnan seurauksena. Sunnuntaina kuolleita oli 652, lauantaina 793 ja perjantaina 627.

Italian viranomaiset ilmoittivat ensin 602 ihmisen kuolleen maanantaina, mutta luku korjattiin myöhemmin samana päivänä.

Kaikkiaan koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on Italiassa jo 6 078. Tartuntoja on vahvistettu lähes 64 000. Koronaviruskuolemia on tällä hetkellä Italiassa enemmän kuin missään muussa maassa. Italian luvut ovat ylittäneet Kiinan koronauhrien määrän selvästi.

Sairaaloissa vaikeaa

Tilanne Pohjois-Italian sairaaloissa näyttää synkältä. Italian Oglio Po -sairaalassa 25 lääkärillä 90:stä on vahvistettu koronavirustartunta, kertoo Reuters. Sairaalan koko henkilökunnasta viidennes on antanut positiivisen näytteen.

Eläkkeeltä avuksi palannut lääkäri Romano Paolucci kertoo, että Oglio Pon sairaalassa on pulaa erityisesti henkilökunnasta – ja nyt myös henkilökunta sairastuu.

Sairaala sijaitsee Cremonan kaupungin läheisyydessä Pohjois-Italiassa. Kaupunki on yksi pahimmista koronavirusalueista Lombardian maakunnassa. Muissa sairaaloissa tilanne on samankaltainen.

Bergamon kaupungissa, johon koronavirus no iskenyt erityisen voimakkaasti, kaupungin 600 perhelääkäristä 134 on joko sairastunut tai karanteenissa. Kolme lääkäriä on kuollut. Kaupungin hoitolaitoksissa tilanne on vielä pahempi. Yhteensä noin 1 464 terveydenhuollon työntekijää 5 805:stä oli saanut koronatartunnan maanantaihin mennessä.

Asiantuntijoiden mukaan on lähes varmaa, että terveydenhuollon työntekijät ja sairaalan muu henkilökunta levittävät Italiassa virusta tahattomasti.

Yksi ongelma on se, että epidemian puhjetessa Italiassa ei ollut riittävästi hengityssuojaimia ja hanskoja. Tutkijoiden mukaan tämä on yksi syy sille, että virus on päässyt leviämään niin nopeasti.

Liitot lakkoon

Lombardian maakunnassa on eniten koronavirustartuntoja ja -kuolemia Italiassa.

Lombardian alueen ammattiliitot ilmoittivat maanantaina lakkoaikeistaan, joiden tarkoituksena on suojella työntekijöidensä turvallisuutta. Liittojen mukaan hallituksen koronatoimet sisältävät liikaa porsaanreikiä ja poikkeuksia.

Yhteisessä lausunnossaan liitot julistivat keskeyttävänsä toiminnan yhden päivän ajaksi maaliskuun 25. päivänä. Lakko koskee kaikkien niitä työntekijöitä, jotka eivät ole suoraan sidoksissa terveydenhoitoalaan.