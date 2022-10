Sisäministeriö esittää kuuden miljoonan euron määrärahaa raja-aidan pilottikohteen rakentamiseksi itärajalle. Asia vahvistettiin sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) esikunnasta Uutissuomalaiselle keskiviikkona.

Investointi rahoitetaan lisätalousarviossa. Valtionvarainministeriön mukaan hallitus keskustelee lisätalousarviosta tiistaina 25. lokakuuta. Itärajan pilottiaidasta ja lisätalousarviosta muutenkin on tarkoitus päättää valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina 27. lokakuuta.

Raja-aidan pilottikohteen rakentaminen näyttää todennäköiseltä, koska hankkeella on vahva poliittinen tuki. Esimerkiksi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) totesi tiistaina eduskunnassa, että valtiovarainministeriöllä on valmius nopeaan rahoitukseen, jotta pilottikohde saataisiin pian rakenteille.

Pilottiaidasta saadaan kokemusta muun muassa rakentamistekniikkaan ja turvallisuusteknologiaan liittyen. Ennen pidemmän aidan rakentamista on myös hyvä tietää, miten aita sekä siihen liittyvä valvonta- ja hälytysteknologia toimivat Suomen talviolosuhteissa.

Rajavartiolaitoksella on valmius aloittaa pilottiaidan rakentaminen vielä tänä vuonna. Todennäköisesti aita rakennettaisiin Kaakkois-Suomeen, jossa rajaliikenne on vilkkainta.

Raja-aita olisi aidan, teknisen valvonnan ja tien muodostama kokonaisuus.

Aitaa on tarkoitus rakentaa myöhemmin 130–260 kilometrin matkalle itärajaa, jonka pituus on noin 1 300 kilometriä. Kustannusarvio on satoja miljoonia euroja.

Rajavartiolaitoksen arvion mukaan enintään 260 kilometrin pituisen aidan rakentaminen valmiiksi kestää kolme–neljä vuotta riippuen rahoituksesta ja hankinnan sujuvuudesta.

Rajavartiolaitos on katsonut aidan välttämättömäksi hidasteeksi laajan maahantulon tilanteessa.