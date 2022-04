Itävallan liittokanslerin ja Putinin tapaaminen alkoi Moskovassa – Itävallat ei ole sotilasliitto Naton jäsen

Itävallan liittokansleri Karl Nehammerin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaaminen Moskovassa on alkanut. Itävallan edustajat tiedottivat asiasta myöhään iltapäivällä. Nehammer on ensimmäinen Putinin luona vieraileva EU-maan johtaja Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Itävalta ei ole sotilasliitto Naton jäsen, ja se on vaalinut hyviä suhteita Venäjään vuosikymmenien ajan. Puolueettomana maana Itävalta on usein esiintynyt neuvottelijana Venäjän ja Euroopan...

