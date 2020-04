Itsekin koronavirukseen sairastunut Suldaan Said Ahmed on perkaa syitä somalinkielisten tartuntojen kasvuun – Puhelu kesken haastattelun toi yllätysuutisen

Helsingin kaupunginvaltuutettu Suldaan Said Ahmed on viettänyt aikaa koronaeristyksissä sairastuttuaan itse virukseen. Hän on silti seurannut ympärillä käynnissä olevaa uutisointia koronavirustautimäärien noususta vähemmistökieliryhmien, etenkin somalien keskuudessa.

Somalinkielisillä on suhteellisesti enemmän koronavirustartuntoja kuin muilla Helsingissä. – Asia ei ole yksiselitteinen puhuttaessa virustartuntojen kasvusta, etenkin vähemmistöryhmien kohdalla, pohtii kotoaan tavoitettu Suldaan Said Ahmed. Helsingin kaupunginvaltuutetun Said Ahmedin (vas.)...

