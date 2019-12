Itsemurha on Egyptissä tabu, ja siksi siihen päätyvät naamioivat sen onnettomuudeksi

Itsemurhaan tekevistä valtaosa on miehiä.

Egyptissä nousi kohu julkisuuteen vuotaneesta ja sosiaalisessa mediassa aktiivisesti jaetusta turvakameran kuvaamasta itsemurhavideosta. 20-vuotias miesopiskelija heittäytyi alas 187 korkeasta näkötornista Kairossa. Moni kritisoi videon levittämistä. Videon päätymisestä somelevitykseen on määrätty rikostutkinta.

Itsemurhauutisten on Egyptissäkin todettu voivan rohkaista itsemurhaa suunnittelevia toteuttamaan aikeensa. Itsemurha on Egyptissä tabu, josta keskustellaan julkisuudessa harvoin. Moni itsemurha jää tilastoimatta itsemurhaksi, koska itsemurhan tehneen omaiset pyrkivät naamioimaan ja selittämään itsemurhan onnettomuudeksi. Itsemurha on suuri sosiaalinen häpeä ja vakava synti niin kristityille kuin muslimeillekin.

Julkisuuteen nousevat yleensä vain ne itsemurhat, joille on paljon silminnäkijöitä. Viime vuosina on uutisoitu useista itsemurhista, jotka on tehty junan alle heittäytymällä.

Kunnia painaa miestä

Egyptissä tehdään maailmanlaajuisesti vähän itsemurhia. Vuonna 2016 alle kymmenen 100000 asukasta kohden, kertoo WHO. Egypti on listauksessa kuitenkin arabimaiden itsemurhien kärkivaltioita.

80 prosenttia itsemurhan tehneistä egyptiläisistä on miehiä. Tämä selittyy ainakin osaksi kulttuurisilla käsityksillä miehen kunnian sitomisesta hänen kykyynsä elättää perheensä. Miesten vastuulla ei ole vain oman perheen toimeentulosta huolehtiminen vaan heidän on tarvittaessa kyettävä huolehtimaan myös iäkkäistä vanhemmista sekä avun tarpeessa olevista naispuolisista sisaruksista, jopa kaukaisista sukulaisnaisista.

Ajatus kunniattomuudesta eli taloudellisesta epäonnistumisesta voi egyptiläismiehelle olla hävettyä itsemurhaakin katastrofaalisempi vaihtoehto. Nuoria miehiä ajaa itsemurhaan myös näköalattomuus tulevan työpaikan ja toimeentulon suhteen.

Viime aikoina Egyptissä on käyty julkista keskustelua myös masennuksesta ja mielenterveyden ongelmista etenkin nuorten miesten itsemurhien syynä. Mielenterveyden ongelmiin liittyvä häpeäleima on, jos mahdollista, jopa itsemurhaan liittyvää häpeää suurempi.

Henkiparantajat arvostettuja

Egyptissä mielisairaalat ovat vankiloitakin pelätympiä paikkoja. Valtion mielisairaalat ovat karuja jättilaitoksia, joissa potilaita ”säilötään” sen sijaan että heitä yritettäisiin hoitaa.

Mielisairaaloiden hoidon tasoa on yritetty kohentaa myös suomalaisvoimin. Vuonna 2007 päättynyt Egyptin ja Suomen välinen mielenterveyssektorin kehittämishanke pyrki nostamaan mielenterveyden julkiseen keskusteluun ja vähentämään häpeäleimaa.

Mielen sairauksissa Egyptissä hakeudutaan useammin arvostusta nauttivien uskonnollisten henkiparantajien kuin lääkäreiden tai terapeuttien hoidettavaksi, koska mielen sairaus nähdään pahan hengen aiheuttamaksi.