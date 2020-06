Itsenäisyyspäivän kulkueesta palkittuja lapualaisia syytetään natseiksi ja fasisteiksi vaateyhdistelmän vuoksi – voittajat kiistävät kaiken

Laittoivatko lapualaiset sinimustat asut päälleen tarkoituksella?

Lapuan kaupunki myönsi torstaina Vuoden kulttuuriteko -palkinnon Itsenäisyyspäivän kynttiläkulkueelle, joka järjestettiin Lapualla viime vuoden itsenäisyyspäivänä.

Lapuan Sanomat julkaisi torstai-iltana Facebookissa kuvan palkinnon vastaanottajista.

Kuvassa Matti Kiilunen ja Jussi Latikka ovat pukeutuneet siniseen kravattiin ja mustaan kauluspaitaan.

Asiasta on syntynyt sosiaalisessa mediassa kiivasta keskustelua, sillä kyseinen väriyhdistelmä leimataan voimakkaasti Isänmaalliseen kansanliikkeeseen (IKL). Äärioikeistolainen puolue perustettiin 1930-luvulla jatkamaan lapuanliikkeen toimintaa.

Matti Kiilunen kiistää jyrkästi, että vaatetuksella olisi pyritty tietoisesti viestimään mitään.

– Vaatetuksella ei ole tarkoitus viestittää yhtään mitään. Tämä on ihan normaalia pukeutumista täällä Lapualla, Kiilunen sanoo.

Myös Jussi Latikka vahvistaa asian. Hän sanoo tunnistaneensa, että kommentoijat yhdistävät vaatetuksen IKL:ään.

– Mielestäni se on aika väärin (kun vaatetus yhdistetään IKL:ään).

Vaatetusvalinnan seurauksena Kiilusta ja Latikkaa on haukuttu muun muassa natseiksi ja fasisteiksi.

Miesten asuvalinta on tyrmätty voimakkaasti Lapuan Sanomien päivityksen kommenteissa. Latikka ja Kiilunen kuitenkin sanovat, että eivät ymmärrä, miksi vaatetusvalinta on vihastuttanut. Killunen kertoo, että hän omistaa ainoastaan mustia kauluspaitoja, ja että sinisiä kravatteja on monenlaisia. Latikka puolestaan pitää sinimustaa komeana väriyhdistelmänä ja sanoo käyttävänsä sitä usein.

– Meillä ei ole ollut tarkoitus mitenkään provosoida ketään, Kiilunen painottaa.

Vaikka miehet eivät omien sanojensa mukaan halunneet viestiä mitään, Latikka sanoo, että he osasivat odottaa asiasta ”pientä piruilua”.

– Jos ihmisen mieli on sellainen, että haluaa sen siihen yhdistää, niin totta kai se sen siihen yhdistää.

Kolmas järjestäjä ymmärtää kritiikkiä

Tapahtuman kolmas järjestäjä oli Johanna Lahdensuo. Toisin kuin Kiilunen ja Latikka, Lahdensuo ymmärtää, miksi asuvalinta on herättänyt kiivaasti tunteita.

– Värithän yhdistetään IKL:ään ja lapuanliikkeeseen. Ymmärrän sen sitä kautta.

Lahdensuo haluaisi pitää kynttiläkulkueen ja asuvalintakohun erillään. Hän ei suostu kommentoimaan, pitääkö ongelmallisena sitä, että kaksi tapahtuman järjestäjää on pukeutunut sinimusta-väriyhdistelmään.

– En halua sekaantua tähän asiaan millään lailla, koska tästä yritetään tehdä nyt jotakin mitä se ei ole. He (Kiilunen ja Latikka) vastaavat täysin itse omasta asuvalinnastaan.

Vaikka asuvalintoja on kritisoitu sosiaalisessa mediassa voimakkaasti, Lahdessuo uskoo, että kohu ei vaikuta kynttiläkulkueen järjestämiseen tänä vuonna.

– Lapualaiset ihmiset tietävät, että kynttiläkulkueessa ei ollut mitään aatteellista eikä poliittista. En usko, että tällainen nettikirjoittelu vaikuttaa siihen, mikä on kynttiläkulkueen tulevaisuus.

”Lapuan kaupunki ei hyväksy minkäänlaista väkivaltaa”

Lapuan kaupungin kulttuuripäällikkö Susanna Oversteyns korostaa, että kaupunki on palkinnut tapahtuman, ei henkilöitä.

– Me olemme palkinneet tapahtuman, joka oli poliittisesti sitoutumaton. Emme ole palkinneet yksityishenkilöitä.

Oversteyns kertoo, että hän on harmistunut asiasta nousseesta kohusta.

– Harmittaa, että siitä syntyi kohu, koska se vie hyvin onnistuneelta poliittisesti sitoutumattomalta tapahtumalta huomiota. Me emme mitenkään voi kontrolloida sitä, miten palkinnon vastaanottajat pukeutuvat.

Facebookissa käydyssä keskustelussa palkinnon vastaanottajia on haukuttu esimerkiksi fasisteiksi ja natseiksi. Oversteyns painottaa kaupungin kantaa tähän keskusteluun.

– Lapuan kaupunki ja kulttuuripalvelut eivät tietenkään hyväksy minkäänlaista väkivaltaa. Aina kun laitetaan paljon ihmisiä yhteen, sinne mahtuu jos jonkinlaista mielipidettä ja mölyä.