Jalkapalloilija Balde hoitaa kausityöläisille hotellihuoneet – Espanjassa tuhansia kärsii kodittomuudesta rasismin takia

Jalkapalloilija Keita Balde maksaa majoituksen ja ruuan 80 kodittomalle kausityöntekijälle. Espanjassa kausityöläisen on vaikea saada asuntoa, vaikka niitä on tarjolla.

Ammattilaisjalkapalloilijan kampanja tarjota suojaa kodittomille afrikkalaisille hedelmien poimijoille on paljastanut Espanjan maatiloilla työskentelevien tummaihoisten siirtolaistyöläisten vuosikymmeniä kestäneen ahdingon, kertovat ihmisoikeusaktivistit Reutersille.

Monacon laitahyökkääjä Keita Balde, joka syntyi Espanjassa senegalilaisille vanhemmille, aloitti tässä kuussa ruuan ja hotellihuoneiden maksamisen 80 kausityöntekijälle.

Balde aloitti projektinsa kuultuaan kausityöläisten nukkuvan ulkona Kataloniassa, jossa Balde on varttunut.

Balde, 25, kommentoi Instagramin livelähetyksessä, että kukaan ei ansaitse kokea sellaista välinpitämättömyyttä elämässään.

Lleidassa kodittomuutta jo yli 25 vuotta

Kausityöntekijöiden karut yöpymisolot eivät ole uusi ilmiö. Espanjassa tuhannet jäävät kodittomiksi joka vuosi rasististen ennakkoluulojen takia, sanovat aktivistit.

– Sitä on tapahtunut [Lleidan maakunnassa] pidempään kuin 25 vuotta – se on tilanne, joka toistuu vuosi toisensa jälkeen, sanoo rasisminvastainen aktivisti Nogay Ndiaye.

Vuosittain sadonkorjuukauden aikaan noin 25 000 siirtolaista Afrikasta, Latinalaisesta Amerikasta ja Itä-Euroopasta saapuvat Lleidaan, maakuntaan, jossa kasvatetaan hedelmiä, kuten omenoita, päärynöitä ja persikoita.

Monet työntekijöistä ovat olleet Espanjassa vuosia, hyppien maakunnasta maakuntaan eri sadonkorjuukausien perässä.

Kausityöläisten tilanne on pahempi tänä vuonna, kertoi Lleidassa syntynyt Ndiaye, jolla on espanjalainen äiti ja senegalilainen isä. Noin 2000 kausityöntekijää nukkuu maakunnassa ulkona.

Koronapandemian takia syntynyt työttömyys on saanut ihmiset hakeutumaan maatalousalalle, joka on yksi harvoista aloista, jossa on saanut olla töissä koronarajoitusten aikana.

Kausityöläisille ei vuokrata asuntoja

Baldeja Ndiaye yhdistivät voimansa löytääkseen asuinsijoja hedelmien poimijoille. Balde tahtoiauttaa 200 siirtolaistyöntekijää, mutta vain kaksi hotellia oli halukkaita auttamaan, kertoi Ndiaye.

– En ole valkoinen ja työskentelen valtiolla opettajana, mutta minulla on monia ongelmia, kun haluan vuokrata talon, sanoi Ndiaye.

Paikallisten maanviljelijöiden aktivistiryhmän edustaja Gemma Casal sanoi, että asuntojen puute ei ole ongelma.

– Täällä kukaan ei vuokraa asuntoa kausityöntekijälle… mutta täällä on kyliä, joissa on paljon tyhjiä asuntoja, Casal sanoi.

Maataloustyöntekijät ympäri Espanjaa kohtaavat samankaltaisen ongelman, vaikka maatilojen omistajat ovat lain nojalla velvoitettuja tarjoamaan majoitusta niille, jotka ovat matkustaneet työn perässä enemmän kuin 75 kilometriä.

Tarjolla tilapäistä majoitusta

Euroopan unionin perusoikeusvirasto ilmoitti viime vuonna, että jotkut maatalouden siirtolaistyöntekijät ovat ”pakotettuja asumaan olosuhteissa, jotka tuskin sopivat eläimille”.

Lleidan maakunnassa sijaitsevan samannimisen kaupungin valtuusto ilmoitti aikaisemmin kesäkuussa, että se tarjoaa hätämajoitusta 150 kodittomalle paperittomalle, ja juuri kaupunkiin tulleelle työntekijälle, kongressikeskuksen paviljongissa.

Casal suhtautui myönteisesti majoituksen tarjoamiseen, mutta sanoi sen olevan tilapäinen ratkaisu.

– Kun kaduilla on nukkunut ihmisiä 30 vuoden ajan, et voi vastata siihen avaamalla heille paviljongin.