Janakkala Games täyttää taas Liinalammin kentän

Janakkalan Jana järjestää ensi viikonloppuna jo perinteeksi kasvaneen yleisurheilukilpailun Janakkala Gamesin. Turengin Liinalammin kentällä urheillaan eri ikäluokkien voimin perjantaista sunnuntaihin.

Perjantaina vuorossa ovat vanhimmat juniori-ikäluokat eli tyttöjen ja poikien 17- ja 19-vuotiaiden sarjat. Lisäksi perjantaina kilpailevat omissa sarjoissa kisoihin mukaan ilmoittautuneet aikuisurheilijat.

Lauantaina ja sunnuntaina kisapaikan valtaavat nuoret yleisurheilulupaukset. Yhteensä Liinalammin kentällä urheilee kolmen päivän aikana yli 300 urheilijaa yli 700 lajisuorituksessa.

Kilpailun johtaja ja Janakkalan Janan yleisurheilujaoston puheenjohtaja Sami Jalonen odottaa viikonlopun kisoista perinteisiä.

– Isona osana kisoissa on tietysti aina sää, ja nyt sekin näyttää hyvältä. Ilmoittautuminen ei ole vielä päättynyt, mutta urheilijoita on varmaankin tulossa aavistuksen vähemmän kuin viime vuonna. Hyvä määrä heitä näyttäisi kuitenkin tulevan. Kisoista on tulossa hyvätasoiset ja vauhdikkaat, hän uskoo.

Jalosen mukaan Janalle oli tärkeää, että perinteinen heinäkuun yleisurheilutapahtuma pystytään tänäkin kesänä vaikean koronakevään jälkeen järjestämään.

– Janakkala Games on meille erittäin tärkeä tapahtuma. Katsojarajoitteet eivät tietenkään olisi tuoneet meille niin isoja ongelmia, mutta eiväthän lapsiperheet olisi tulleet sinne urheilemaan, jos jotain rajoituksia olisi vielä ollut, kilpailun johtaja myöntää.

Jana on omissa kisoissaan mukana laajalla rintamalla.

– Meillä on kilpailijoita kaikissa sarjoissa 9-vuotiaista 55-vuotiaisiin. Omat ovat lähteneet hyvin liikkeelle, Jalonen kiittelee. HÄSA