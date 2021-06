Jani Keto on elvyttänyt narkomaaneja jopa sata kertaa käyttöhuoneessa Kööpenhaminassa – "Yhteiskunta tunnetaan siitä, miten se kohtelee heikoimpiaan"

Suomalainen ensihoitaja on nähnyt läheltä, millaista on kovista huumeista riippuvaisten arki. Jani Keto on työskennellyt syrjäytyneitä auttavassa Miestenkodissa vuosia, joiden aikana hän on todistanut paitsi raakaa väkivaltaa, myös toivoa paremmasta. Osan työstään Keto on tehnyt Tanskassa laillisissa käyttöhuoneissa, joissa huumeriippuvaiset voivat piikittää valvotuissa oloissa puhtailla neuloilla. Suomessa vastaava kokeilu vaatisi erillislain säätämisen Helsingin tarpeisiin.