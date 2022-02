Janne Yläjoen kommentti: Kevyet pakotteet jättivät Euroopalle vielä paljon pelivaraa

EU:n ja Britannian tuoreet pakotteet eivät tule juurikaan vaikuttamaan Venäjän talouteen. Esimerkiksi sanktioiduista pankeista vain yksi – Promsvayaazbank – on sen kokoinen, että se on päässyt Venäjän keskuspankin ylläpitämälle “systeemisesti tärkeiden luotottajien listalle”. Muut ovat aivan pikkupelureita. Promsvayaazbank on sekin vasta Venäjän kahdeksanneksi suurin pankki, joka vastaa kooltaan vain muutamia prosentteja maan suurimmista pankeista, valtioenemmistöisistä...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja