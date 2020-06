Japani alkaa testata koronavirusta myös sylkitestillä

Japanin hallitus kertoi tiistaina, että maassa on hyväksytty sylkitesti uuden koronaviruksen havaitsemiseen.

Sylkitestillä Japani pyrkii lisäämään koronatartuntojen testaamista. Lisäksi perinteinen nenänielutesti altistaa hoitohenkilökuntaa yskäisyille näytteenoton aikana. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Japanin terveysministeriön mukaan näytteenotto onnistuu syljestä, jos oireita on ollut enintään yhdeksän päivää.

– Sylkitesti kuormittaa selvästi vähemmän potilasta (kuin nenänielutesti) ja vaatii vähemmän varotoimia näytteenottopaikoissa, terveysministeri Katsunobu Kato sanoi Reutersin mukaan.

Muihin teollisuusmaihin verrattuna Japani on testannut tartuntoja vähän. Japania on arvosteltu siitä, että vähäinen testaaminen on johtanut muun muassa useisiin sairaaloissa tapahtuneisiin tartuntaketjuihin.

Japanissa oli tehty 3,4 koronaviruksen havaitsevaa PCR-testiä eli geenimonistustestiä 1 000:ta ihmistä kohden 20. toukokuuta mennessä. Sama luku oli Italiassa 52,5, Yhdysvalloissa 39 ja Etelä-Koreassa 15. Asia käy ilmi Oxfordin yliopiston selvityksestä.

Japani lopetti kansallisen hätätilan viime viikolla. Maa on säästynyt koronaviruksen pahimmilta iskuilta: maassa on ollut lähes 17 000 tartuntaa ja 898 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin.

Tiistaina kerrottiin yli 30 uudesta tartunnasta Tokiossa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta 19 päivään, kun uusien tartuntojen määrä nousi yli 30:en.

Pandemia on suistanut maailman kolmanneksi suurimman talouden lamaan. Myös pääministeri Shinzo Aben kannatus on laskenut alimmilleen moneen vuoteen.