Japani pistää puolustusstrategiansa uusiksi ja valmistelee maaleja Kiinaan ja muualle mahdollisia iskuja varten

Japanin itsepuolustusvoimat on kasvattamassa merkittävästi iskukykyään reaktiona Kiinan asevoimien nopealle modernisoimiselle sekä kasvavalle Pohjois-Korean uhkalle. Itsepuolustusvoimat on näillä näkymin saamassa ensimmäistä kertaa luvan tehdä iskusuunnitelmia maan ulkopuolelle, esimerkiksi Kiinaan ja muualle Aasiaan.

Toisen maailmansodan hävinnyt ja Yhdysvaltain miehittämä Japani sai vuonna 1954 perustaa itsepuolustusvoimat, vaikka perustuslaissa maalta on kielletty sotatoimiin ryhtyminen.

Vuonna 2015 Japanin lainsäädäntöä muutettiin niin, että itsepuolustusjoukot saavat osallistua liittolaisten kanssa sotilastoimiin maan ulkopuolella.

Nykyisin Japanilla on jo maailman viidenneksi voimakkaimmat puolustusvoimat.

Japanin puolustusministeriö on nyt pyytänyt 8,3 prosentin lisäystä maan puolustusbudjettiin, mikä on suurin nousu tällä vuosituhannella.

Puolustusbudjetti kasvaisi näin runsaaseen 44 miljardiin euroon, mikä helpottaisi puolustusministeriön mukaan maan reagoimista uusiin uhkiin kuten kyberhyökkäyksiin, avaruudesta tuleviin hyökkäyksiin ja elektromagneettiseen sodankäyntiin.

Mikäli Japanin parlamentti hyväksyy budjetin lisäyksen, kyseessä on jo yhdeksäs vuosi peräkkäin, kun Japani lisää puolustusmenojaan.

Kiina rakentaa vuodessa enemmän sotalaivoja kuin Britannialla on niitä kaikkiaan

Apulaisprofessori Stephen Nagy Tokion kansainvälisestä kristillisestä yliopistosta sanoo CNN:lle, että Japanin sotilasbudjetin kasvatus on samassa linjassa alueen muiden valtioiden kanssa. Näitä maita ovat esimerkiksi Kiina, Etelä-Korea ja Taiwan.

Peking ilmoitti toukokuussa kasvattavansa puolustusbudjettiaan 6,6 prosentilla ainakin 152 miljardiin euroon.

– Kiina rakentaa vuosittain enemmän sotalaivoja kuin mitä Britannialla on niitä kaikkiaan, Nagy sanoi CNN:lle.

– Vuodesta 2000 Kiina on lisännyt puolustusbudjettiaan noin 10 prosentilla joka vuosi.

Risteilyohjuksilla voisi iskeä lähes kaikkialle Kiinaan

Japanin puolustuspolitiikan muutoksen pani liikkeelle jo hiljattain pääministerin paikalta väistynyt Shinzo Abe. Japani pyrkii nyt ensi kertaa sitten toisen maailmansodan valmistelemaan hyökkäyskohteita mahdollisten vihollisten maakohteisiin. Tämä vaatisi esimerkiksi pitkän matkan risteilyohjusten hankkimista.

Luonnollinen uusien ohjusten kauppias olisi Japanin vahva liittolainen Yhdysvallat, jonka BGM-109 Tomahawk -risteilyohjukset yltävät 2 500 kilometrin päässä oleviin kohteisiin. Näin Japani yltäisi iskemään suurimpaan osaan Kiinaa sekä Venäjän Kaukoitään, sekä tietenkin Pohjois-Koreaan.

Tähän asti itsepuolustusvoimat on keskittynyt vihollisten hyökkäysten torjumiseen merellä ja ilmassa. Japanin kansallinen turvallisuusneuvosto julkistaa uuden turvallisuusstrategian vuoden loppuun mennessä.

Japanissa ollaan huolissaan erityisesti Kiinan lisääntyneestä sotilaallisesta toiminnasta alueella kuten Itä-Kiinan merellä.

– Pääsyy toimintaamme on Kiina. Me emme ole painottaneet sitä liikaa, mutta turvallisuusvalintamme johtuvat Kiinasta, sanoi maata johtavan liberaalidemokraattisen puolueen kansanedustaja Masahisa Sato Reutersille. Hän on toiminut apulaispuolustusministerinä.

Aben seuraajaksi pääministerinä valitun Yoshihide Sugan odotetaan jatkavan Aben linjalla puolustuspolitiikassa.