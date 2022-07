Yleisimpien ihosyöpien määrä on viime vuosina kasvanut. Osin tämä selittyy ihmisten ikääntymisellä, mutta taustalla ovat myös muuttuneet elämäntavat. Auringossa on vietetty enemmän aikaa, eikä ihon palamista ole osattu varoa. – Runsas uv-säteilyaltistus on tärkein riskitekijä ihosyöville. Erityisesti ihon palaminen altistaa melanoomalle, joka aiheuttaa 80 prosenttia ihosyöpäkuolemista, muistuttaa ihotautien erikoislääkäri Timo Ruohoalho. Paras keino suojautua uv-säteilyltä on...