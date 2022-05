Jo kahdeksas toimittaja kuoli Ukrainassa: "Hän oli aina rohkeimpien joukossa, aina eturintamassa"

Ukrainalainen televisiotoimittaja Oleksandr Makhov , 36, on kuollut Ukrainan sodan taisteluissa, kertoo maan presidentti Volodymyr Zelenskyi uutistoimisto Reutersin mukaan. Makhovin kihlattu on vahvistanut uutisen Facebookissa, kirjoittaa Pravda , jonka mukaan Makhov kuoli pommituksessa. Zelenskyin mukaan Makhov kuoli Iziumin kaupungin lähistöllä Itä-Ukrainassa. Reutersin mukaan kyseessä on jo ainakin kahdeksas toimittaja, joka on kuollut sodassa Venäjän hyökättyä...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja