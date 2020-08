Jo neljä suomalaista Isis-äitiä paennut al-Holin leiriltä – käykö virallinen kotiutusoperaatio tätä menoa tarpeettomaksi?

Jo neljä suomalaisäitiä perheineen on paennut al-Holin leiriltä. Jos sama tahti jatkuu, leiri tyhjenee suomalaisista ilman ulkoministeriön koordinoimia kotiutuksiakin. Ministeriön operaatiossa on kotiutettu toistaiseksi kaksi orpolasta. Tulevat palaajat Suomeen omin voimin tai autettuina, viranomaisten tehtävänä on huolehtia siitä, etteivät palaajat aiheuta turvallisuusuhkaa, kirjoittaa Lännen Median uutispäällikkö Jussi Orell.