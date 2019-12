Jo Nesbøn isä taisteli vapaaehtoisena Saksan joukoissa – Isä selvisi ilman painajaisia, kaikki sodan kokeneet eivät

Rosoisen oslolaispoliisin Harry Holen luoja, norjalainen kirjailija Jo Nesbø on tullut Suomeen kertomaan uusimmasta ”Harry Hole” -dekkarista, jonka nimi on Veitsi .

Nesbø tietää, että lukijat ja kustantajat haluaisivat, että hän kirjoittaisi aina vain jatkoa Harry Hole -sarjaan.

– Halusin kirjailijaksi vapauden takia. Jos teen vain sitä, mitä muut haluavat, päädyn samaan tilanteeseen, jossa olin ennen kirjailijan ammatin suomaa vapautta.

Siksi seuraava kirja kertoo jostain aivan muusta kuin ympäri maailman tunnetusta oslolaispoliisista. Mutta nyt puhutaan Harry Holesta, jonka nimi kertoo kahdesta muistosta Nesbøn elämässä.

– Norjan länsirannikolla asuva isoäitini kertoi aina kotikylänsä Hole-nimisestä poliisista. Hän sanoi meille lapsille, että jos ette ole kotona ilta kahdeksaan mennessä, Hole hakee teidät, Nesbø kertoo.

Harry-nimen oslolaispoliisi sai taas jalkapalloilija Harry Hestadin mukaan. Nesbø on itsekin pelannut jalkapalloa Molde FK:n riveissä Norjan pääsarjassa.

Elämä jatkuu, vaikka yksi ihminen kuolee

Uusimmassa kirjassa kovia kokenut Harry Hole menettää elämänsä rakkauden Rakelin, joka murhataan. Miksi Nesbø halusi päähenkilölleen niin suuren tragedian?

– Tragediassa klassinen kuvio on, että päähenkilön pitää uhrata paljon. Harry menetti monella tavalla syyn elää. Onko tappajan kiinni saaminenkaan enää menetyksen väärtti?

Nesbø toteaa, että se on tavallisten ihmisten elämää, elämässä on menetyksiä.

Samaan aikaan, kun Harry menettää elämänsä rakkauden, hän tulee ensimmäistä kertaa elämässään biologiseksi isäksi. Tosin kun on kysymys alkoholisoituneesta, ihmissuhteensa rikkovasta, lakia venyttävästä naistenmiehestä Holesta, isäksi tuleminenkaan ei suju aivan idyllisen käsikirjoituksen mukaan.

Se, että päähenkilö menettää tärkeimmän ihmisen ja samalla hän saa todistaa uuden ihmisen syntymää, kertoo Nesbøn mukaan siitä, että elämä jatkuu.

– Täytän ensi vuonna 60 vuotta. Olen alkanut ajatella, että kun minusta aika jättää, on muutamia läheisiä ihmisiä, jotka kokevat menetyksen. Muiden elämä jatkuu pian entisellään.

Nesbø kertoo miehestä, jonka luultiin kuolleen lento-onnettomuudessa Andeilla. Kun hän lopulta palasi kotikyläänsä, hän huomasi, että elämä siellä jatkui ilman häntäkin.

Traumaperäinen stressihäiriö seuraa kovia kokemuksia

Veitsi-kirjassa puhutaan paljon PTSD:stä eli traumaperäisestä stressihäiriöstä. Kirjassa on kaksi henkilöä, jotka ovat olleet työkomennuksella Afganistanissa, jossa he ovat todistaneet julmuuksia ja toinen tehnyt niitä itsekin. Harry Hole ei ole ollut sodassa, mutta hän on tappanut työssään poliisina.

Nesbø on pohtinut omassa lapsuudenperheessään, mitä raa´at kokemukset voivat ihmiselle tehdä.

– Isäni taisteli toisessa maailmansodassa vapaaehtoisena Saksan joukoissa Stalinia ja kommunismia vastaan. Hän oli nuori ja idealisti. Hän ei nähnyt kirkkaasti koko tilannetta ja joutui siitä myös maksamaan.

Isän sotaretki kesti lähes neljä vuotta: ensin kouluttautumisella Saksassa, sitten taisteluissa Leningradin lähistöllä ja sairaalassa Itävallassa.

Nesbøn isä odotti koko ajan, milloin painajaiset tulevat. Ne eivät tulleet. Kaikki isän ystävät eivät selvinneet yhtä kivuttomasti.

– Eräs isän ystävä ampui itsensä, kun oli puhelimessa isäni kanssa. Jotkut alkoivat juoda.

Harry Holen moraalistandardit eivät paljon poikkea rikollisista

Veitsi-kirjassa lukija saa päättää toteutuiko oikeus. Kuvottaviin rikoksiin syyllistynyt tekijä sai rangaistuksen, mutta eri rikoksesta, mihin hän oli syyllistynyt. Todellinen syyllinen Harry Holen rakkaimman murhaan jää mysteeriksi julkisuudelta.

Miksi näin?

– Harry Hole ei ole koko uransa aikana edustanut puhdasta moraalia. Hänen moraalistandardinsa eivät poikkea paljon hänen jahtaamiensa rikollisten moraalista.