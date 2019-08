Jo vähäinenkin liikunta lisää ikääntyneiden ikää

Lisääntynyt aktiivisuus vanhemman väen keskuudessa vähensi kuolemantapauksia, kertoo Norjassa tehty tutkimus, jossa oli mukana 36 000 seniori-ikäistä.

Tutkimuksesta kertoo Guardian-lehti.

Jo pieni lisäys kevyttä liikuntaa, kuten astioiden pesu, puutarhanhoito tai kävely ympäri asuntoa saattaa torjua aikaisen kuoleman mahdollisuuden vanhemman väestön keskuudessa, sanovat tutkijat.

Istuminen pitkän aikaa on yhdistetty moniin sairauksiin kuten sydänsairauksiin sekä varhaiseen kuolemaan.

Tuorein tutkimus tukee aiempia havaintoja, joiden mukaan istumisen vähentäminen ja sen korvaaminen kevyelläkin liikunnalla on hyödyllistä. Lisääntynyt fyysinen aktiivisuus auttaa välttämään aikaisin tapahtuvan hautaan joutumisen.

– Vanhemmalle väelle, joka ei pysty suorittamaan keskimääräisen intensiteetin liikuntaa, on tärkeää vain liikkua ympäriinsä ja suorittaa kevyttä liikuntaa, jolla on vahvat vaikutukset ja mikä on hyödyllistä, sanoi professori Ulf Ekelund , joka johti tutkimusta Norjan urheilutieteiden koulussa.

“Istu vähemmän, liiku enemmän ja useammin”

Tutkimus havaitsi, että on vielä hyödyllisempää, jos osallistui intensiivisiin aktiviteetteihin.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin British Medical Journal -lehdessä. Tutkimus on viimeisin kaikkiaan kahdeksasta tutkimuksesta, joiden kohteina ovat olleet yli 36 000 ihmistä, joiden keskimääräinen elinikä oli liki 63 vuotta. Osallistujia seurattiin viidestä kuuteen vuotta. Tänä aikana heistä kuoli 2 149 ihmistä.

Ihmisten aktiivisuutta seurattiin sitä monitoroivien laitteiden avulla, ihmisten omiin arvioihin liikunnastaan ei luoteta tarpeeksi.

Tutkimuksessa otettiin huomioon ihmisten ikä, sukupuoli, ruumiin massaindeksi ja sosioekonominen status.

Tutkimuksessa selvisi, että ainakin vähän liikkuvilla ihmisillä, jotka olivat liikkeellä noin 200 minuuttia päivässä, oli 40 prosenttia matalampi riski kuolla kuin niillä jotka eivät juuri liikkuneet. Niillä jotka liikkuivat yli 300 minuuttia päivässä kuolemanriski laski 56 prosenttia.

Tutkijoiden mukaan tulokset kannattavat viestiä: “Istu vähemmän ja liiku enemmän ja useammin”.