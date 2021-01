Joe Biden julkisti suunnitelman 1 900 miljardin dollarin elvytyspaketista – lisää suoraa tukea kansalaisille ja rahaa pandemian torjuntaan

Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden on esitellyt suunnitelman 1,9 biljoonan eli 1 900 miljardin dollarin arvoisesta elvytyspaketista, jolla on tarkoitus tukea koronaviruksen runtelemaa taloutta ja kansalaisia sekä tehostaa koronaviruksen torjuntaa.

Tukipaketilla Bidenin on tarkoitus lunastaa kampanjansa aikana antamia lupauksia, että hän ottaa pandemian hillitsemisen ja sen haittojen ehkäisyn vakavammin kuin Yhdysvaltojen nykyinen presidentti Donald Trump.

– Meillä ei ole aikaa hukattavaksi, ihmiset kärsivät, Biden sanoi Delawaressa torstaina.

Rahoituspaketista osoitettaisiin 415 miljardia dollaria koronaviruksen torjuntaan, 1 000 miljardia suoraa tukea kotitalouksille ja 440 miljardia pandemiasta kärsineille pienyrittäjille sekä yhteisöille.

Kansalaisille jaettaisiin Bidenin kaavailemasta rahapaketista 1 400 dollarin koronatukiraha. Se maksettaisiin edellisen koronaelvytyspaketin 600 dollarin avustuksen lisäksi.

Näin amerikkalaiset saisivat 2 000 dollarin tuen, jonka suuruista summaa myös Trump vaati jaettavaksi.

Biden esittää minimipalkan korottamista

Paketista tulisi myös pientä helpotusta lähes 11 miljoonaan yhdysvaltalaisen työttömän elämään sillä, työttömyyskorvauksen lisäosaa nostettaisiin 300 dollarista viikossa 400:aan. Se olisi voimassa syyskuuhun asti. Myös ruoka-avustusten jakamiseen ohjattaisiin lisärahoitusta.

– Tiedän, että tämän toteuttaminen ei tule halvalla, mutta sen tekemättä jättäminen tulee meille kalliiksi.

Tukipaketti tulisi tarpeeseen, koska Yhdysvallat on pahiten koronaviruksesta kärsinyt maa koko maailmassa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 385 000 ihmistä ja viime aikoina uusia tartuntoja on todettu yli 200 000 päivässä.

Biden vetosi kongressiin, että se nostaisi minimituntipalkan 15 dollariin.

Elvytyspaketin läpi vieminen ei tule olemaan Bidenille helppoa, koska republikaanit todennäköisesti vastustavat sitä. Sen hyväksymisessä auttaa kuitenkin se, että demokraatit hallitsevat tulevan kongressin edustajainhuonetta ja senaattia.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi kuvasi elvytyspakettia torstaina ”oikeaksi lähestymistavaksi” ja lupasi aloittaa lainsäännön valmistelun yhdessä tulevan senaatin enemmistöjohtajan Chuck Schumerin kanssa.

Edustajainhuone nosti keskiviikkona virkarikossyytteen Trumpia vastaan. Sen käsittely senaatissa Bidenin kauden alussa voi hidastaa elvytyspaketin läpi viemistä.

Biden on toivonut, että senaatti pystyisi viemään samanaikaisesti eteenpäin sekä hänen kaavailemiaan uudistuksia että virkarikosoikeudenkäyntiä.