Joe Biden ohitti Trumpin ratkaisevan Pennsylvanian osavaltion ääntenlaskussa – jokainen ääntenlaskun tunti vie Bideniä kohti presidentin virkaa

Demokraattien ehdokas Biden on nyt ohittanut ääntenlaskennan loppumetreillä Trumpin niin Pennsylvaniassa kuin Georgiassa aiemmin päivällä. Eroa on vain tuhansia ääniä. Bidenin voitoksi ovat menossa myös Nevada ja Arizona. Georgiassa on edessä todennäköisesti äänten uudelleenlaskenta. Suomalaiset vaalitarkkailijat eivät nähneet merkkejä vilpistä tiukassa Wisconsinissa.