Joe Biden ohitti Trumpin ratkaisevan Pennsylvanian osavaltion ääntenlaskussa – Jos ennakkoäänten suunta ei käänny, Biden on seuraava presidentti

Demokraattien ehdokas Biden on nyt ohittanut ääntenlaskennan loppumetreillä Trumpin niin Pennsylvaniassa kuin Georgiassa aiemmin päivällä. Eroa on vain tuhansia ääniä, mutta postiäänten laskennan aikana Bidenin tulos on johdonmukaisesti noussut ja Trumpin laskenut, eikä mikään viittaa suunnan kääntymiseen. Bidenin voitoksi ovat menossa myös Nevada ja Arizona.