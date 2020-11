Joe Biden on Yhdysvaltain seuraava presidentti – uutiskanavat CNN ja NBC julistivat Pennsylvanian voiton Bidenille, tutkimuslaitos teki saman

Yhdysvaltain presidentinvaali on ratkennut. Demokraattien Joe Biden on tarpeeksi selvässä johdossa viimeisenä ääntenlaskunsa päättävissä osavaltioissa Pennsylvaniassa, Arizonassa ja Nevadassa, että kaksi arvovaltaista uutiskanavaa uutisoi hänen voittaneen vaalin. Tutkimuslaitos Edison ilmoitti hetki sitten samasta tulkinnasta.

Pennsylvanian voitto tuo Bidenille ratkaisevat 20 valitsijamiestä lisää. Näin Biden pääsee yli 270 valitsijan rajan, ja hänestä tulee Yhdysvaltain 46. presidentti.

Joe Biden kertoo Twitterissä, että on kunnia tulla valituksi maan johtoon. STT:n mukaan hän arvioi, että edessä oleva työ on kovaa, mutta hän lupaa olla presidentti kaikille amerikkalaisille. Lisäksi Biden lupaa pitää kiinni luottamuksesta, jonka äänestäjät ovat häneen antaneet.

Bidenista tulee järjestyksessään maan 46. presidentti. 77-vuotias Biden tavoitteli presidenttiyttä jo kolmatta kertaa. Aiemmat yritykset olivat vaaleihin 1988 ja 2008. Hän on myös maan entisen presidentin Barack Obaman entinen varapresidentti.

Bidenin rinnalle varapresidentiksi nousee kalifornialaissenaattori Kamala Harris, josta tulee tammikuussa Yhdysvaltain historian ensimmäinen nainen maan varapresidenttinä.Hän on kolmas nainen, josta on tullut varapresidenttiehdokas.

Lisäksi hän on ensimmäinen musta nainen sekä ensimmäinen aasialaistaustainen nainen varapresidenttiehdokkaana.

Trump tviittaili

Istuva presidentti Donald Trump tviittasi vielä kuuden aikaan illalla Suomen aikaa, että hän on ”voittanut vaalit ja paljolla”. Tviitti sai välittömästi sosiaalisen median alustalta kylkeensä huomautuksen, ettei virallinen vaalitulos välttämättä vastaa tviitin sisältöä.

Trump on kertonut Twitterissä pitävänsä lehdistötilaisuuden Philadelphiassa kello 19.30 Suomen aikaa. Silloin hänen odotetaan joko toistavan väitteensä vaaliväärennöksestä ja suuresta huijauksesta, jonka uhri hän kokee olevansa, tai perinteisemmän kaavan mukaan tunnustavan tappionsa. Jälkimmäinen vaihtoehto ei presidentin tähänastisen käytöksen perusteella vaikuta todennäköiseltä.

Virallinen tulos odotuttaa vielä itseään

Virallista vaalituloksen julistusta saadaan kuitenkin vielä odottaa. Ihmiset Yhdysvalloissa ja kaikkialla maailmassa ovat pidättäneet hengitystään odottaen, mistä osavaltioista ratkaiseva helpotuksen tuova uutinen saadaan.

Useimmat odottavat ensisijaisesti ääntenlaskun valmistumista Bidenin lapsuuden osavaltiossa Pennsylvaniassa, joka riittäisi yksinään takaamaan Bidenin voittoon tarvitsemat 20 lisävalitsijaa.

Biden oli Pennsylvaniassa puoli prosenttiyksikköä johdossa kello 18.30 lauantai-iltana Suomen aikaa.

Jos kuitenkin yli 95 prosentin ehtinyt Pennsylvanian ääntenlasku vielä kestää, kaksi läntisempää osavaltiota riittää oikeuttamaan voitonjulistuksen edellyttäen, että myös Bidenin hieman taas kasvanut noin 0,1 prosenttiyksikön johto Georgiassa kestää. Georgiassa edessä on tarkastuslaskenta tuloksen valmistuttua, mutta sitä ensimmäisessä vaalituloksen toteamisessa tuskin jäädään odottelemaan.

Kaksi ratkaisevaa tekijää saattavat olla Nevada ja Arizona. Nevadassa on laskettu 93 prosenttia ja Biden johtaa 1,8 prosenttiyksiköllä varman tuntuisesti. Arizonassa on laskettu 97 prosenttia ja Biden on 0,6 prosenttiyksikköä edellä.

Koko maan yhteisäänimäärässä Bidenin ennätyksellinen lukema on 74,4 miljoonaa, ja sillä hän on voittamassa Trumpin äänimäärässä yli neljällä miljoonalla äänellä.

Väkijoukot kokontuvat hurraamaan Trumpin potkuille

”Trump ulos heti”, vaativat voitonjuhliaan odottelevat demokraattien kannattajat ainakin New Yorkissa ja Philadelphiassa. Uutiskuvien perusteella New Yorkissa Manhattan on täyttymässä ihmisistä, jotka eivät malttaisi millään odottaa Trumpin repivän ja ravistelevan presidenttikauden loppumista. New Yorkin osavaltio ja etenkin jättiläiskaupunki itse on vahvasti demokraattienemmistöinen.

Monelle Yhdysvalloissa Trumpin tappio on huojentava tieto. Se on merkki kampanjoineen yli neljä vuotta kestäneen poliittisen painajaisen päättymisestä.

Samaan aikaan presidentin lakimiesarmeija pyrkii kyseenalaistamaan vaalien tuloslaskentaa kautta maan miten vain voi. Toistaiseksi työ on ollut tuloksetonta, eikä todisteita vääryyksistä ole esitetty. Bidenin leirillä on mediatietojen mukaan 600 juristia työssä vasta-argumentteja laatimassa.

Biden: ”Odotetaan rauhassa voittoa”

Bidenin rauhoittava viesti aamuyöstä Suomen aikaa tv-puheessa oli, että on odotettava kärsivällisesti ja annettava ääntenlaskijoiden tehdä tehtävänsä loppuun.

Bidenin kampanjakeskukseen Delawaren osavaltion Wilmingtonissa on kokoontunut jättimäisen pysäköintialueen täydeltä innostuneita ihmisiä odottamaan suurta voitonjuhlaa.

Biden, 77, on esiintynyt pitkälti samaan tapaan kuin vaalikampanjan ratkaisuvaiheissa. Hän korostaa kärsivällisyyttä, demokraattisen prosessin tärkeyttä ja arvokkuutta, eikä vielä aamuyön esiintymisessään julistanut voittoa.

Pitkän linjan poliitikko aikoo ottaa maan korkeimman viran vastaan korostaen hillittyä tyyliä ja toimintatapaa, joka on lähes täysi vastakohta Trumpin esiintymisille. Hän on nimennyt tärkeimmäksi tehtäväkseen sen, ettei olisi enää punaisia ja sinisiä osavaltioita vaan ”ainoastaan yhdistyneet vallat”, Yhdysvallat.

Tunnustaako Trump tappionsa kuin nainen?

Helppoa siitä ei tule. Epäilys on vahva, että vaalin todennäköinen häviäjä, republikaanipresidentti Trump, ei aio pitää perinteiseen tapaan tappion tunnustavaa puhetta.

Neljä vuotta sitten Trumpille vaalit hävinnyt Hillary Clinton poistui valtakunnan politiikan huipulta sellaisen puheen myötä. Tappionsa tunnustanut Clinton muistutti lasikattoon isketyistä monista halkeamista ja vakuutti nuorille tytöille kautta maan, etteivät nämä saa koskaan luopua unelmastaan nousta presidentiksi.

Washingtonissa pohditaan nyt sitäkin, mitä kaikkia tavanomaisia hyviä tapoja Trump aikoo rikkoa ennen kuin lopulta joutuu väistymään virastaan. Osallistuuko Trump esimerkiksi tammikuussa Bidenin virkaanastujaisiin?

Sinne hänet saattaisi pakottaa esimerkiksi oman nimen ja samalla liikemerkin tunnettuna pitäminen.

Juttua päivitetty uusilla tiedoilla, mm. Bidenin Twitter-viestillä klo 19.30