Joe Biden yhä lähempänä demokraattien presidenttiehdokkuutta Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa ex-varapresidentti Joe Biden on ottanut jälleen ison askeleen kohti demokraattipuolueen presidenttiehdokkuutta. Biden voitti tiistaina leikiten sekä Floridan että Illinoisin esivaalit ja näyttää yhdysvaltalaisviestimien ennusteiden mukaan vievän nimiinsä myös Arizonan osavaltion.

Florida on osavaltioista suurin ja väkirikkain, ja siellä oli jaossa kolmesta osavaltiosta eniten puoluekokousedustajia. Tiistaina piti äänestää myös Ohiossa, mutta osavaltion kuvernööri ilmoitti, että äänestyspaikat pysyvät suljettuna koronaviruspandemian vuoksi.

Esivaalien tulokset asettavat Bidenin kilpakumppanin, senaattori Bernie Sandersin erittäin tukalaan tilanteeseen. Sandersilta odotettiin hyvää tulosta tiistaina, jos hän aikoo pitää kampanjansa elossa.

Biden on nyt voittanut taakseen yli puolet puoluekokousedustajista, jotka päättävät virallisesti demokraattien presidenttiehdokkaasta puoluekokouksessa. Se järjestetään heinäkuussa Milwaukeessa Wisconsinin osavaltiossa.

– Olemme siirtyneet lähemmäksi demokraattien presidenttiehdokkuutta. Teemme sen rakentamalla laajan koalition, jota tarvitaan voittoon marraskuussa, Biden sanoi ja viittasi vuoden lopulla häämöttäviin vaaleihin.

Floridassa Sandersia pidettiin liian liberaalina

Mielipidemittausten mukaan Floridassa äänestäneistä kolme neljästä oli sitä mieltä, että Bidenilla on paremmat mahdollisuudet voittaa presidentti Donald Trump marraskuun vaaleissa. Vanhemmat äänestäjät suosivat Bidenia Sandersin sijaan. Lähes puolet Floridan äänestäjistä sanoi, että puolueen vasenta laitaa edustavan Sandersin näkökannat ovat liian liberaaleja.

Illinoisissa iso osa äänestäjistä on mustia, ja aiempien osavaltioiden äänestyksissä Biden on ollut vahvoilla mustien äänestäjien keskuudessa. Lisäksi Illinoisin arveltiin ennakkoon olevan suosiollinen Bidenille, sillä entinen presidentti Barack Obama toimi ennen presidentin virkaa Illinoisin senaattorina. Biden puolestaan työskenteli Obaman varapresidenttinä.

Istuva presidentti Donald Trump on puolestaan voittanut republikaanien esivaaleissa Floridan ja Illinoisin osavaltiot. Hän on saanut kokoon riittävästi puoluekokousedustajia varmistaakseen republikaanipuolueen presidenttiehdokkuuden. Tulos on odotettu, sillä Trumpilla ei ole ollut vakavasti otettavia vastaehdokkaita.

Biden lähestyi jo Sandersin kannattajia

Floridan ja Illinoisin tulosten selvittyä Biden vaikutti jo vetoavan Sandersin kannattajiin puheessaan, joka välitettiin netin kautta hänen kotiosavaltiostaan Delawaresta.

– Senaattori Sandersilla ja minulla saattaa olla eri näkemys taktiikasta, mutta jaamme yhteisen vision, Biden sanoi puheessaan.

Entinen varapresidentti lupaili terveydenhuoltoa, johon kaikilla yhdysvaltalaisilla on varaa. Lisäksi hän puhui tuloerojen tasaamisesta ja ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta.

– Erityisesti te nuoret äänestäjät, joita senaattori Sanders on inspiroinut: kuuntelen teitä. Ymmärrän mitä on pelissä. Tiedän mitä meidän täytyy tehdä.

Biden sanoi, että hänen tavoitteenaan on yhdistää demokraattipuolue ja kansakunta. Hän otti myös esiin ihmisten huolen koronaviruskriisistä.

– Tällaisina hetkinä ymmärrämme, että on aika siirtää politiikka syrjään ja työskennellä yhdessä amerikkalaisina. Koronavirus ei välitä, oletko demokraatti vai republikaani.