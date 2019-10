Johnson aikoo taas pyytää kuningatarta laittamaan brittiparlamentin tauolle

Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin on tänään määrä pyytää jälleen parlamentille istuntotaukoa kuningattarelta. Uutiskanava BBC:n mukaan tiistain on määrä olla viimeinen päivä, jolloin brittiparlamentti kokoontuu ennen toista Johnsonin pyytämää istuntotaukoa. Parlamentin...

Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin on tänään määrä pyytää jälleen parlamentille istuntotaukoa kuningattarelta. Uutiskanava BBC:n mukaan tiistain on määrä olla viimeinen päivä, jolloin brittiparlamentti kokoontuu ennen toista Johnsonin pyytämää istuntotaukoa. Parlamentin on määrä palata töihin 14. lokakuuta. Britannian korkein oikeus linjasi syyskuussa, että Johnsonin aiemmin pyytämä viiden viikon istuntotauko oli laiton. Johnsonin esikunta on aiemmin perustellut…