Johnson: Liian aikaista sanoa, voidaanko koronarajoituksia purkaa keväällä

Uuden linjauksen mukaan kotibileistä voi saada 800 punnan sakon, jos paikalla on yli 15 ihmistä.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan on liian aikaista sanoa, voidaanko koronarajoituksia maassa purkaa keväällä, uutisoivat yleisradioyhtiö BBC ja Guardian-lehti. Pääministerin mukaan asiaa voidaan arvioida paremmin ensi kuun puolivälissä, kun ensimmäiset neljä ryhmää ovat saaneet koronarokotteet.

Myös sisäministeri Priti Patel sanoi torstaina, että on liian aikaista arvioida, milloin rajoituksia voitaisiin purkaa. Sen sijaan Patel ilmoitti uudesta linjauksesta, jonka mukaan ensi viikosta lähtien kotibileisiin osallistumisesta voi saada 800 punnan sakon, jos bileissä on yli 15 ihmistä. Patelin mukaan maassa on edelleen olemassa ”pieni vähemmistö, joka ei suostu toimimaan oikein”.

Tällä hetkellä rajoitusten vastaisiin, sisätiloissa järjestettäviin kokoontumisiin osallistumisesta voi saada 200 punnan sakon. Summa kuitenkin laskee 100 puntaan, jos sakon maksaa ajoissa, BBC kertoo.

Hallinnon lukujen mukaan lähes kaksi miljoonaa brittiä on saanut tähän mennessä koronarokotteen ensimmäisen annoksen, BBC kertoo.

Aiempaa nopeammin leviävä koronavirusmuunnos on heikentänyt Britannian koronvirustilannetta entisestään viime aikoina. Torstaina maassa raportoitiin 1 290 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, Guardian kertoo.

Portugalin ja Britannian väliset lennot keskeytetään

Portugali keskeyttää lähes kaikki lennot Britanniaan ja Britanniasta Portugaliin lauantaista lähtien, Guardian kertoo.

Portugalin pääministerin Antonio Costan mukaan päätöksen tavoitteena on hillitä koronaviruksen uuden muunnoksen leviämistä.

Ainoastaan kotiutuslennot maiden välillä sallitaan, Costa kertoi lehdistötilaisuudessa.

Britanniassa alun perin havaittua koronavirusmuunnosta on löydetty jo Portugalistakin.