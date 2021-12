Jokaisen joulu on omansa – Kriitikko heltyi katsomaan muovisen rakkaustarinan

Pekka Eronen palaute@lannenmedia.fi Vilkaisin etukäteen, pitäisikö tämän päivän arvioitaviin elokuviin ottaa mukaan Jouluromanssi yllättää (Romance at Reindeer Lodge, 2017). Onhan jouluun enää vähän päälle viikko, ja kaiken muun kivan ohessa se on myös rakkauden juhla. Joten miksei sitten yllättävän romanssinkin? Ensivaikutelma oli puistattava. Tuntui, että kaikki elokuvassa on muovia: kuuset, hymyt, kodit ja äänenpainot. Varmaan joulupöydän...

