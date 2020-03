Jos koronavirus ahdistaa, metsästä voi löytyä hetkeksi mielenrauha – luonnosta löytyy myös monipuolisia liikuntamahdollisuuksia

Koronavirus on sulkenut kirjastot, elokuvateatterit ja urheilutapahtumat.

Myös kahviloissa ja ravintoloissa oleskelua pitäisi välttää. Onneksi vielä on joitain vaihtoehtoja, miten ulkona voi olla ilman suurempaa vaaraa altistua koronavirustartunnalle.

Metsä on yksi näistä.

Metsään menemisessä on tällä hetkellä monia hyviä puolia. Ensinnäkin, luonnolla on myönteisiä vaikutuksia sekä ihmisen psyykkiseen että fyysiseen hyvinvointiin. Luonnossa liikkuminen vähentää tutkimusten mukaan stressiä ja parantaa mielialaa. Jo vartin metsässä tai puistossa oleilulla on myönteisiä vaikutuksia mielialaan, mutta vielä isomman höydyn saa pitempiaikaisesta luontokokemuksesta.

Eikä myönteisten vaikutusten takia ole pakko lähteä luonnontilaiseen metsään. Tutkimusten mukaan jo kaupungissa sijaitseva puistomainen kasvillisuus tekee mielelle hyvää. Metsässä vaikutukset ovat tosin suuremmat.

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että metsässä oleskelu laskee verenpainetta ja sydämen sykettä.

Tulevien viikkojen haasteiden keskellä kaikki mielialaa parantava ja rauhoittava tekeminen on tärkeää.

Kun päivät kuluvat lähiviikkoina pääosin neljän seinän sisällä ja koronaviruksen leviäminen huolestuttaa, oman hyvinvoinnin kannalta voi olla tärkeää päästä välillä avarampiin maisemiin. Samalla virus ja sen vaikutukset voivat unohtua hetkeksi.

Konkreettisten psyykkisten ja fysiologisten hyötyjen lisäksi luonto tarjoaa tällä hetkellä hyvän harjoittelupaikan, kun useat kuntosalit on suljettu ja harrastustoimintaa on laitettu tauolle.

Reipas kävely vaihtelevamaastoisessa metsässä on hyvää liikuntaa. Ja voi poluilla juostakin ja kivien sekä kaatuneiden puunrunkojen päällä tasapainoilla.

Vain mielikuvitus on rajana.

Luonnossa liikkumisen hyvä puoli on myös se, että siellä on varsin epätodennäköistä saada koronavirustartunta, koska metsässä törmää melko harvoin toisiin ihmisiin. Varsinkin jos metsän laitaan pääsee omalla autolla tai lähes suoraan kotiovelta, riski tartunnasta on pieni.

Tutkimustiedon lisäksi voin puhua luonnon hyvää tekevästä vaikutusten omakohtaisesta kokemuksesta. Viime sunnuntaina koronavirus oli jo hiljentänyt kaupunkeja, eikä elokuviin tai näyttelyyn meneminen vaikuttanut järkevältä.

Lähdin Helsingin keskuspuistoon. Vaikka kyseessä ei ole edes laaja metsä, jo metsän reunustamalla hiekkatiellä kävely rauhoitti mieltäni.

Vielä rentoutuneempi olo tuli, kun siirryin hiekkatieltä pienille poluille ja avarille kallioille. Tasapainoilin kivillä, kapusin kanervikkoista rinnettä ja kuuntelin puiden huminaa. Ajatukset kaikkosivat hetkeksi arjesta ja koronaviruksesta.

Vielä metsän reunassa pysähdyin katselemaan aitauksessa olevia hevosia ja poneja. Mieli rauhoittui.

Metsästä ja hevoshaalta oli lopulta palattava kaupunkiin ja kohti arkea, mutta olo oli parantunut ja mieli niin levollinen kuin se tässä tilanteessa saattoi olla.

Suosittelen.