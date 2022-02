Jos sähkökiuas syttyy palamaan, monen ensireaktio on heittää siihen vettä – se on kuitenkin paha virhe

Suomessa syntyy vuosittain satoja vahinkoja, joissa yllättäen rikkoutunut sähkökiuas on aiheuttanut palon tai palovaaran. Pelkästään vakuutusyhtiö LähiTapiolan koti- ja kiinteistövakuutuksista on korvattu vuosina 2019–2020 ainakin parisensataa vahinkoa, jotka liittyvät sähkökiukaan palamiseen tai kipinöintiin. Useimmiten kyse on vastuksen rikkoutumisesta, LähiTapiola kertoo tiedotteessa. Sähkövastus on kiukaan osa, joka luo saunaan lämmön: se kuumenee ja lämmittää ympärillä olevat...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja