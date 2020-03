"Jotkut kuolevat ja sellaista on elämä" – Brasilian presidentti ei vieläkään usko koronaviruksen vaaroihin

Suurin osa valtionpäämiehistä suhtautuu koronavirukseen ja sen uhkaan vakavasti sekä määrää rajoituksia taudin leviämisen estämiseksi.

Sitten on Brasilian presidentti Jair Bolsonaro.

19 hänen lähipiiriinsä kuuluvaa henkilöä on sairastunut koronavirukseen, ja heidän kauttaan virus on levinnyt kongressiin. Ainakin seitsemän kansanedustajaa on sairastunut, mukaan lukien senaatin puheenjohtaja. Kongressi on siirtänyt istuntonsa etäyhteyksien varaan.

Bolsonaro on viimeksi sunnuntaina kampanjoinut kaduilla. Hän tapasi tuolloin tukijoitaan suurten väkijoukkojen keskellä.

Hänen kokouksensa pidetään yhä kasvotusten. Niihin on osallistunut muun muassa koronavirustartunnan saanut ja karanteenissa sen vuoksi oleva kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Augusto Heleno, joka kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään.

Bolsonaro testattu kahdesti

Bolsonarolle on tehty jo kaksi koronavirustestiä. Kummankin tulos on ollut negatiivinen. Vaikka Bolsonarolla olisi koronavirus, se tuskin hidastaisi häntä.

– Pikku flunssa ei hidasta minua sen jälkeen, kun on tullut puukotetuksi. Virus on täällä, meidän täytyy kohdata se, mutta kohdatkaa se kuin miehet, hän sanoi sunnuntaina kaupunkikierroksensa jälkeen painokelvottomilla voimasanoilla ryyditettynä.

Viime viikolla Bolsonaro puolestaan sanoi, että virukseen tulee kuolemaan ihmisiä.

– Jotkut tulevat kuolemaan, he kuolevat. Olen pahoillani, sellaista on elämä. Et voi pysäyttää autotehdasta, koska ihmisiä kuolee liikenteessä. Me kaikki kuolemme jonain päivänä.

Oikeus kielsi kampanjan

Bolsonaro on koko ajan korostanut viestinnässään sitä, että koronavirus ei voi pysäyttää Brasilian taloutta. Hän on kutsunut koronaviruksen vuoksi rajoituksia asettaneita kuvernöörejä rikollisiksi, jotka pelottelevat Brasilian konkurssiin.

Viime viikolla Bolsonaro lanseerasi sanomansa tueksi Brasilia ei voi pysähtyä -nimisen kampanjan, jolla kehotettiin Brasilialaisia palaamaan normaaliin arkeen. Liittovaltion syyttäjä kyseenalaisti sen laillisuuden, ja liittovaltion oikeus julisti kampanjan laittomaksi.

Oikeuden päätöksen mukaan Bolsonaron hallinto ei saa julkaista mainoksia, jotka suosittelevat kansalle terveysviranomaisten suositusten vastaista käytöstä.

Presidentin poika, senaattori Flavio Bolsonaro jakoi tämän jälkeen sosiaalisessa mediassa videon isästään kannustamassa yrittäjiä avaamaan liikkeensä uudelleen. Twitter poisti sääntöjensä vastaisena videon sekä toisen tvitiin, jossa isä-Bolsonaro suositteli malarialääkettä koronavirusta vastaan.

Bolsonaron mukaan iäkkäiden eristäminen koteihinsa riittäisi, mutta Brasiliassa monet iäkkäät asuvat nuorempien perheenjäseniensä kanssa. Näin on myös Italiassa, jossa on raportoitu eniten koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleita maailmassa.

Terveysministerillä enemmän kansansuosiota

Bolsonarolla on oma vankka tukijajoukkonsa, joka on sitä mieltä, että presidentti hoitaa hommansa hyvin. Rio de Janeiron osavaltion oikeusistuin kielsi viime viikolla Bolsonaron tukijoiden kulkueen, jolla oilsi protestoitu rajoituksia vastaan.

Kolmannes brasilialaisista on sitä mieltä, että Bolsonaro hoitaa koronakriisiä erinomaisesti. Tukijoiden määrä kuitenkin vähenee, ja enemmistö brasilialaisista ajattelee, että terveysministeri Luiz Henrique Mandetta hoitaa kriisiä Bolsonaroa paremmin.

Koteihinsa vetäytyneet brasilialaiset osoittavat mieltä Bolsonaroa vastaan hakkaamalla kattiloita ja paistinpannuja avoimista ikkunoista ja parvekkeelta. Syynä on nimenomaan Bolsonaron esiintyminen koronakriisin keskellä.

Virus voi levitä köyhillä alueilla

Johns Hopkins -yliopiston mukaan Brasiliassa oli tiistaihin mennessä todettu 4 661 koronavirustartuntaa ja 165 kuolemaa viruksen aiheuttamaan sairauteen.

Mandetta on arvioinut, että Brasilian terveydenhuolto romahtaa huhtikuun loppuun mennessä, ja tartuntojen määrä alkaa laskea syyskuussa.

Asioita ei helpota Brasilian räikeä epätasa-arvo. Köyhimmillä ja tiheimmin asutuilla alueilla kärsitään jatkuvasta vesipulasta. Niillä on avoimet viemärit, ne ovat hyvin saastuneita, eikä jätehuoltoa ole. Ne ovat täydelliset olosuhteet viruksen leviämiselle.

Vihaisia äänenpainoja on lisännyt myös se, että koronavirus saapui Brasiliaan Italiassa lomailleiden hyväosaisten kautta. Yksi eniten vihaa herättäneistä tapauksista oli sellainen, jossa kodinhoitaja kuoli koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen sen jälkeen, kun hänet palkannut nainen palasi Brasiliaan koronavirustartunnan kanssa, eikä kertonut työntekijälleen mitään sairaudestaan.

Tukijatkin kritisoivat Bolsonaroa

Suurin osa Brasilian 27 kuvernööristä noudattaa terveysviranomaisten määräyksiä. He ovat määränneet asukkaat eristäytymään ja sulkeneet kaikki ei-välttämättömät yritykset.

Samalla kritiikki Bolsonaroa kohtaan kasvaa maan poliittisessa eliitissä. Goiasin osavaltion kuvernööri Ronaldo Caiado, joka on aiemmin ollut vankka Bolsonaron tukija, on sanonut, ettei presidentin kanssa ole enää olemassa dialogia.

Kriitikoiden joukkoon on liittynyt myös kongressiedustaja Janaina Paschoal, josta aiemmin povattiin Bolsonaron varapresidenttiehdokasta.

– Meitä vastaan hyökkää näkymätön vihollinen. Tarvitsemme ihmisiä, joilla on kykyä johtaa valtiota, hän sanoi.

Kansainvälisten suhteiden professori Oliver Stuenkel arvioi al-Jazeeralle, että koronavirus voi kaataa Bolsonaron lopullisesti.

– Käännekohta kannatuksessa voi tulla, jos ja kun näemme Italian tapaisen tilanteen, jossa kuolleiden määrä kasvaa, televisiossa näkyy häiritseviä kuvia, eivätkä omaiset pääse läheistensä hautajaisiin, hän sanoo.