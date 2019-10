Juha-Mikko Saviluoto on tehnyt huiman uran kodinkonekaupassa – hän jos kuka tietää, miten tullaan menestyväksi myyjäksi

Kun vuokratyöfirma haki osa-aikaista myyjää kodinkoneliikkeeseen, Juha-Mikko Saviluoto tiesi heti, että se olisi hänen paikkansa.

Hän rakasti kodintekniikkaa: uusia televisioita, uusimpia matkapuhelimia ja äänentoistolaitteita, joista sai itse tuunaamalla vielä paremmat. Hän rakasti laitteita, joihin hän oli kuluttanut kesätöistä tienaamansa rahat.

– Halusin, että kaikki laitteet ovat viimeisen päälle ja laadukkaita. Kodintekniikka on aina kiinnostanut minua, hän sanoo.

Ex-kilpahiihtäjä halusi myydä muita enemmän

Saviluoto on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta Nivalasta. Hän aloitti opintonsa Ylivieskan ammattikorkeakoulussa, mutta muutti pian siskonsa perässä Helsinkiin. Koneautomaation opinnot vaihtuivat tuotantotalouteen.

Helsingissä hän ajatteli keskittyvänsä vain opiskelemiseen. Tosin kävi. Hän ehti olla ”pelkkä” opiskelija reilun kuukauden ajan. Sen jälkeen oli päästävä töihin.

– Pääsin silloiseen Expert-liikkeeseen töihin. Opintojen ohella tein tunteja iltaisin ja viikonloppuisin työtä, Saviluoto sanoo.

Entisenä kilpahiihtäjänä Saviluoto oli tottunut siihen, että työtä ohjaavat selkeät tavoitteet ja voitonhalu.

Joka päivä työvuoronsa alkuun Saviluoto tutki, miten muut myyjät olivat tehneet kauppoja. Sen jälkeen hän halusi myydä enemmän. Ei se joka päivä onnistunut, mutta useimpina kylläkin.

– Ensimmäisistä päivistä opin, että silmiin katsomisella, hyvällä palvelulla ja laitteiden tutkimisella yhdessä asiakkaan kanssa pystyi myymään hyvin. Vaikka olin osa-aikainen, olin jo loppuvuodesta myyjien top-listalla, viiden parhaan joukossa.

Saviluoto erottui energisyydellä ja taidolla olla läsnä. Kun asiakkaan kanssa hierotaan kauppoja, silloin keskitytään vain siihen. Kun ollaan palaverissa, fokus on siinä eikä tekstiviestien lähettelyssä.

– Se, mitä tehdään, tehdään kunnolla ja ollaan läsnä tilanteessa. Kyse on myös toisen kunnioittamisesta, hän sanoo.

Norjalaiset ja tanskalaiset ostavat kalliimpaa

Saviluodon uran alkuvaihteet ajoittuvat vuoteen 2003. Siitä lähtien hänen uransa eteni askel kerrallaan: ensin myymäläpäälliköksi, sitten ostopäälliköksi ja myöhemmin myyntijohtajaksi.

Iso muutos oli sekin, että vuosien varrella Expert-ketju siirtyi norjalaisomistukseen ja muuttui Power-ketjuksi. Muutos toi mukanaan jälleen uusia haasteita työuralle. Vuoden 2016 alussa Saviluoto muutti perheensä kanssa Norjaan. Siellä hän työskenteli palvelutoimintajohtajana.

– Oslossa eletyt vuodet ovat olleet yksi parhaimmista oppivuosista. Siellä näki millaisia eroja markkinoiden välillä on. Esimerkiksi suomalaisten ja norjalaisten työkulttuurit muistuttavat toisiaan. Sanotaan, kun on sanottavaa, tehdään päätöksiä ja jos tulee virheitä, ne korjataan ja mennään eteenpäin, hän sanoo.

Asiakaskäyttäytymisessä on eroja. Siinä missä suomalaiset valitsevat keskihintaista kodintekniikkaa, norjalaiset ja tanskalaiset ostavat tuotesarjojen kalliimpia tuotteita.

Saviluoto on edennyt osa-aikaisesta myyjästä Power Finlandin toimitusjohtajaksi. Pitkästä urasta ja monipuolisesta kokemuksesta on ollut vain etua. Yrityksen toimintakulttuuri ja ihmiset ovat tuttuja.

– Olen työskennellyt yrityksessä 16 vuotta, ja meillä on hyvin paljon vastaavanlaisia kasvutarinoita, joissa on tultu ensin myyjäksi ja edetty siitä eteenpäin.

Lisäpalvelut tuovat kilpailuetua

Suomessa kodinkonemarkkinat ovat kolmen käsissä: Gigantin, Powerin ja Verkkokauppa.comin.

Näiden hallussa on noin 70 prosenttia koko kodinkoneiden markkinoista.

Alalla hintakilpailu on kovaa, mutta pelkkä hinta ei riitä. Asiakkaille on pystyttävä tarjoamaan erilaisia lisäpalveluita, joita räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Nämä palvelut voivat tarkoittaa sitä, että matkapuhelimen saa käyttövalmiina mukaan ja televisio kalibroidaan asiakkaan puolesta, toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto sanoo.

Hintakilpailun lisäksi myös verkkokaupan osuus kasvaa.

Kodinkonekaupassa verkkokauppa on alusta, jossa eri tuotteet vertaillaan ja sen jälkeen niistä tehdään varaus. Kun varaus on tehty, valmis tuote haetaan suoraan liikkeestä. Kyse on niin sanotusta Click&Collect -palvelusta.

Click&Collect -palvelu kasvaa koko ajan. Ostamisen ja noutamisen jälkeen asiakkaalla on vielä mahdollisuus testata, onko tuote varmasti oikea, Saviluoto muistuttaa.