Juuri nyt: Mediatiedot: Pelosi matkustaa Taiwaniin – USA lähettänyt neljä sotalaivaa Taiwanin itäpuolelle

Yhdysvaltain ilmavoimien suihkokone, jolla Yhdysvaltain edustajanhuoneen puhemies Nancy Pelosi lensi Malesiaan, on lähtenyt Kuala Lumpurista kohti Taiwania. Yhdysvallat on lähettänyt samalla neljä sotalaivaa Taiwanin saaren itäpuolelle, uutisoi CNN ja Sky News .

Pelosin on määrä saapua Taiwaniin vierailulle samalla, kun Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet ovat koventuneet merkittävästi.

Taiwanilaiset mediat ovat uutisoineet Pelosin saapuvan saarelle tänään. Paikallisen viranomaisen mukaan Pelosin on määrä yöpyä Taiwanin pääkaupungissa Taipeissa.

Sky Newsin mukaan yhdysvaltalainen virkamies kutsui sotalaivojen lähettämistä “rutiinioperaatioksi”.

Kiinan ulkoministeriö ilmoittaa olleensa yhteydessä Yhdysvaltoihin Pelosin matkasta ja painottaneensa, että Kiina haluaa tehdä selväksi asian vakavuuden ja arkaluontoisuuden.

Pelosi on matkustanut Aasiassa maanantaista lähtien. Ensin hän matkusti Singaporeen ja tänään Malesiaan. Kiina on uhannut kostotoimilla, jos Pelosi matkustaa Taiwaniin. Kiina pitää Taiwania kapinoivana maakuntanaan, jonka se on vannonut liittävänsä itseensä tarvittaessa väkisin. Se on järjestänyt hiljattain sotaharjoituksia Taiwanin lähistöllä.

Pelosi on korkea-arvoisin Taiwanissa 25 vuoteen vieraillut yhdysvaltalaispoliitikko.