Väkivallanteko ammattiopiston tiloissa Kuopiossa – Ainakin yksi kuollut, sairaalaan tuotu yhdeksän loukkaantunutta

Kuopiossa Savon ammattiopiston tiloissa on löydetty yksi vainaja, Itä-Suomen poliisi kertoo Twitterissä. Poliisi kertoi aikaisemmin, että opiston tiloissa tapahtui väkivallanteko.

Kuopion yliopistolliseen sairaalaan on tuotu yhdeksän loukkaantunutta. Sairaalaan annettiin suuronnettomuushälytys.

Poliisi kertoi Twitterissä, että yksi ihminen otettu kiinni. Loukkaantuneet on evakuoitu, ja poliisi on eristänyt Hermanin kauppakeskuksen, jossa ammattiopiston tilat sijaitsevat.

Poliisi kertoo käyttäneensä ampuma-asetta välikohtauksessa. Keskuksessa sijaitseva HitMix Kuopio -kanava kertoo Facebook-sivuillaan, että paikalla kuului useita laukauksia.

Iltalehden tietojen mukaan tuntematon henkilö meni luokkaan ja aloitti väkivallan. Keskisuomalaisen tietojen mukaan hyökkääjä oli nuori mies, joka kävi miekan kanssa tytön kimppuun.

– Mies löi tyttöä miekalla kaulaan ja tökki vatsaan, silminnäkijä sanoo lehdelle.

Tiloja tarkastetaan edelleen. Poliisin mukaan ulkopuoliset eivät ole vaarassa.

Savon Sanomat kertoo, että alueelle on hälytetty viranomaisia laajalta alueelta ja rakennuksen pihasta on poistunut useita ambulansseja.

Hermanissa sijaitsee Savon ammattiopiston liiketalouden koulutus. Savon ammattiopistoa pyörittävän Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve kertoo, että kyseessä on väistötilaratkaisu.

– Tämä tänään tullut hälytys koskee nimenomaan oppilaitostamme. Se on kahdessa kerroksessa toimiva oppimisympäristö. Meillä on siellä sekä nuoriso- että aikuisasteen opiskelijoita. Nuorimmat ovat peruskoulun jälkeen tulleita ja sitten on ihan aikuisopiskelijoita.

Helven mukaan paikassa opiskelee noin 600 henkilöä, joista kaikki eivät ole olleet tänään paikalla. Hän ei kommentoi tapahtumia enempää, sillä asian tiedotusvastuu on poliisilla.

