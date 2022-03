Juuri nyt: Ukrainassa Zaporizhzhjan ydinvoimalassa tulipalo Venäjän hyökkäyksen seurauksena, viranomaiset: turvallisuus taattu – seuraamme hetki hetkeltä

Tässä jutussa seurataan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan hetki hetkeltä. Näet tuoreimmat tiedot päivittämällä jutun. 06:02: Ukrainassa Zaporizhzhjan ydinvoimalassa on syttynyt yöllä tulipalo Venäjän hyökkäyksen seurauksena, kirjoittavat useat mediat. Ukrainalaisviranomaiset kertovat, että ydinvoimalan turvallisuus on taattu. Zaporizhzhjan alueen sotilashallinnon johtajan mukaan voimalasta vastuussa olevat kertoivat palon syttyneen laboratoriossa ja opetusrakennuksessa. Epäselvää on, onko palokunta päässyt sammuttamaan paloa....

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja