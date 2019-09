Kadonnut yhdysvaltalaismies näkyi Google Earthin kuvassa yli 10 vuoden ajan – kukaan ei vain kiinnittänyt siihen huomiota

Veden alla näkyvä valkoinen auto kiinnitti yhdysvaltalaisen Barry Fayn huomion elokuussa.

Hän tarkasteli entistä asuinaluettaan Floridan Wellingtonia Google Earth -karttapalvelussa, kun tuli vahingossa ratkaisseeksi 22 vuotta vanhan katoamistapauksen.

Fayn havainto uponneesta autosta johdatti poliisit vuonna 1997 Floridassa kadonneen William Moldtin jäljille.

Moldt oli viettämässä iltaa floridalaisessa yökerhossa marraskuun alussa vuonna 1997. Vain hetki ennen katoamistaan tuolloin 40-vuotias mies soitti tyttöystävälleen ja kertoi, että hän aikoi pian lähteä ajamaan takaisin pariskunnan yhteiseen kotiin.

Silminnäkijöiden mukaan mies oli puhelun aikaan ajokuntoinen. Kadonneista ihmisistä raportoivan verkkosivun mukaan Moldt lähti yökerhosta yksin noin yhdentoista aikaan illalla. Asiasta kertovat muun muassa BBC ja Business Insider.

Puhelun jälkeen Moldtista ei ole tehty havaintoja – ennen kuin tämän vuoden elokuussa.

Arvoitus ratkesi syyskuussa

Huomattuaan salaperäisen auton satelliittikuvissa Barry Fay otti yhteyttä tuttavaansa, joka yhä asui alueella. Tämä lähti tarkastamaan lampea drone-lennokkinsa avulla varmistaakseen, oliko kuvissa näkyvä ajoneuvo yhä veden alla.

Kun lennokki paljasti, että ajoneuvo on paikallaan, hän otti yhteyttä poliisiin.

Poliisi veti pahoin kalkkeutuneen auton lammesta elokuun lopussa. Lampi sijaitsee Moon Bay Cirlen alueella Floridan Wellingtonissa.

Brittilehti Independent kertoo, että paikallisen viranomaisen mukaan oli heti selvää, että auto oli ollut vedessä jo pitkään. Sen sisältä löytyi ihmisen jäänteitä. Syyskuussa tutkijat onnistuivat tunnistamaan, että kyseessä todella olivat Moldtin jäänteet.

Poliisi arvelee, että 22 vuotta sitten Moldt menetti autonsa hallinnan ja ajautui veteen. Varmuutta tuskin saadaan koskaan.

– On mahdotonta selvittää, mitä tapahtui niin monta vuotta sitten, kertoi poliisin tiedottaja Theresa Barbera BBC:n mukaan.

Karttapalvelut ovat paljastaneet salaisuuksia ennenkin

Auton löytöpaikan läheisyydessä asuva paikallinen kertoi paikallislehti The Palm Beach Postille, ettei hän ollut koskaan nähnyt autoa rantaviivalta.

Tutkimuksissa kävi kuitenkin ilmi, että Google Earth -karttapalvelun satelliittikuvissa lampeen uponnut auto on näkynyt selvästi jo vuodesta 2007 eli 12 vuoden ajan. Ilmeisesti kukaan ei vain ollut huomannut sitä aikaisemmin.

Tapaus ei ole ainutlaatuinen. Karttapalveluiden avulla on mahdollista kurkistaa paikkoihin, joissa vierailu on muuten hankalaa. Jo ennen tuoreen katoamistapauksen ratkeamista on huomattu, että karttapalvelut voivat pitää sisällään runsaasti tietoa, joka vain joskus jää havaitsematta.

Independent kertoo, että kolme vuotta sitten Yhdysvaltojen Michiganissa löytyi lammesta kateissa ollut, 76-vuotias David Lee Niles .

Paikallinen asukas oli havainnut uponneen auton kesken joulukuusen koristelun. Kävi ilmi, että myös tämä ajoneuvo oli ollut selvästi näkyvissä Google Maps -karttapalvelussa useiden vuosien ajan.